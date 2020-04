Víctor Font: "Cal fer foc nou"

L'escenari electoral al Barça està cada cop més agitat, especialment després de la polèmica amb el Barçagate i de les dimissions recents dels sis directius, que han deixat en una posició de vulnerabilitat l'actual president, Josep Maria Bartomeu. L'únic candidat que, de moment, ha anunciat obertament que es presentarà a les eleccions previstes per a l'estiu del 2021 ha emès una carta oberta als socis en nom de Sí al Futur, la seva candidatura, per reaccionar davant de les últimes notícies de l'actualitat blaugrana:

"Ja fa temps que Sí al Futur ha anat advertint als socis i sòcies del Barça que el club va de dret cap a la tempesta perfecta: ha de substituir la millor generació de futbolistes de la història, construir i finançar l'Espai Barça i competir contra societats anònimes amb recursos financers gairebé il·limitats. I ha de fer tot això preservant la propietat del club en mans dels socis i la seva capacitat competitiva tant al futbol com a totes les seccions.



Si els riscos eren grans, ara són gegantins: som al mig d'una pandèmia que ha aturat el planeta i que tindrà efectes que avui encara no podem preveure en tots els ordres de la vida, també en l'esport. Alhora fa mesos que assistim a una vergonyosa escalada de capítols del comportament institucional del club, en què l'últim tapa la gravetat de l'anterior, culminada aquests últims dies amb acusacions i retrets greus entre directius, i sis dimissions de cop. Just en el moment en què l'única prioritat hauria de ser el fer sortir el club d'aquesta crisi la presidència anuncia una nova remodelació de la junta directiva per mantenir-se al poder. Ara el que està en risc és el mateix Barça.

"El Barça està instal·lat en el perill de fallida econòmica i fallida moral" Víctor Font Candidat a la presidència del Barça

El mal no ve d'ara: hem passat per la condemna al club pel cas Neymar, les desavinences fetes públiques entre empleats i jugadors amb executius i directius, i l'auditoria del cas de les xarxes socials, que sembla que confirmarà l'escàndol. Sumem-hi una política esportiva erràtica, la descomposició de la junta directiva i la reducció important d'ingressos a causa de la pandèmia, i el resultat és el perill de fallida econòmica i fallida moral en què el club s'ha instal·lat. Game over.



Cal fer foc nou. El model de gestió que els últims anys ens havia permès ser el millor club multiesportiu del món ja no serveix. La falta de transparència, el facturar més que ningú però gastar-ho tot i l'haver de vendre o intercanviar jugadors a l'últim minut de cada temporada per quadrar uns comptes espremuts és insostenible.



Des de Sí al Futur sempre hem estat partidaris de l'estabilitat institucional. I no és una frase: quan va esclatar la pandèmia, vam contactar el president Josep Maria Bartomeu per posar-nos al seu servei i intentar fer un front comú durant aquestes setmanes. Però el president ha decidit fer una fugida endavant com si aquesta fos una crisi qualsevol. I no ho és.

"En condicions normals Sí al Futur hauria demanat dimissions i la convocatòria immediata d'eleccions anticipades. Però amb el país confinat és pràcticament impossible obrir les urnes aquest estiu" Víctor Font Candidat a la presidència del Barça

En condicions normals, la gravetat dels fets hauria provocat que Sí al Futur demanés dimissions i la convocatòria immediata d'eleccions anticipades. Seria una irresponsabilitat no fer-ho. Però amb el país confinat i sense saber quan tornarem a la vida normal és pràcticament impossible recollir firmes, presentar candidatures, fer campanya i obrir les urnes aquest estiu. I com que, a més a més, el club ha dilatat tant com ha pogut l'ús de mecanismes de participació electrònica dels socis i sòcies en les grans decisions de l'entitat, ni tan sols és realista articular una moció de censura amb efectes legals per denunciar l'acció de govern injustificable que estem patint.

I això és greu, perquè en els pròxims mesos caldrà prendre decisions importantíssimes que definiran l'esdevenir de la institució. I cal assegurar que aquestes decisions es prenguin en un context d'estabilitat i amb un projecte molt sòlid que les recolzi –requisits que ara no es donen–. La reformada junta directiva, que neix sense autoritat ni credibilitat, no pot amagar-se darrere la pandèmia i prendre decisions que poden hipotecar el futur del club.

És per això que exigim a la junta directiva que:

Expliqui de manera totalment transparent la situació econòmica i el deute total del club i en quina mesura aquest deute limita el pla d'acció a curt termini. Endarrereixi la presa de totes aquelles decisions estructurals que no siguin imprescindibles, donat que no sabem del cert quin serà l'impacte del coronavirus en la vida i l'economia del club. És vital ajornar la decisió sobre l'Espai Barça fins que la nova junta directiva sigui escollida. Ofereixi la màxima prudència i transparència a l'hora de fer operacions (inversions i vendes) amb jugadors.

Sí al Futur es compromet a exercir un control estricte i permanent del compliment d'aquests requeriments.



L'administració del club necessita una transformació als despatxos que sigui tan valenta, creativa, innovadora i exitosa com la que Johan Cruyff va fer a la gespa. I aquesta transformació és possible, perquè la potència del Barça és enorme. Però per aconseguir-la ens cal aglutinar el millor talent disponible entre els barcelonistes i la implicació directa dels esportistes que han protagonitzat el millor Barça de la història. Sí al Futur ofereix un projecte honest, obert a la participació de socis i sòcies, i compromès amb la societat i el país. Un projecte que ens torni la confiança de sentir-nos ben representats pel govern de l'entitat i ens faci sentir la satisfacció pel joc, la felicitat per les victòries i l'orgull de pertànyer al millor club del món".