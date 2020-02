La Penya necessita derrotar el cuer si vol aspira a jugar el play-off

El Joventut Badalona s’enfrontarà aquest diumenge (17h) al Montakit Fuenlabrada a l’Olímpic després d'una setmana estranya que va començar guanyant a la pista del Madrid, per després quedar eliminat a Europa a la pista de l'Andorra.

Els verd-i-negres, que jugaran l’últim partit abans del descans de dues setmanes per la Copa i les seleccions nacionals, intentaran marxar a l’aturada amb una victòria que els permeti acostar-se a la zona de play-off. L’entrenador del Joventut, Carles Duran, ha explicat a la prèvia que “el nostre gran objectiu és la victòria, però això depèn de fer bé les coses, jugar bé a bàsquet i estar molt units. Tots els partits són difícils, però jugant a l’Olímpic amb la nostra gent, desitjo que entre tots puguem sumar una victòria que seria molt important”.

Els madrilenys són cuers de l’ACB, tot i que Carles Duran li resta importància a aquesta circumstància: “És un fet que no marca res. Nosaltres vam anar a la pista del líder, on feia 12 anys que no guanyàvem. El Fuenlabrada té molt de talent individual, una plantilla amb més experiència que nosaltres a la Lliga Endesa, i tenen jugadors capaços de guanyar a qualsevol lloc”.

Carles Duran té les baixes confirmades de Shawn Dawson, Simon Birgander i Oliver Stevic. D’altra banda, Albert Ventura i Xabi López-Arostegui són tots dos dubte amb una infecció respiratòria.

Per la seva part, el jugador Conor Morgan pensa que el triomf del WiZink Center hauria de ser un punt d’inflexió positiu: “Com tot, la temporada té alts i baixos. Òbviament, la victòria a Madrid va ser el punt més alt de la campanya per a nosaltres, i desitgem construir alguna cosa més sobre aquest triomf”.