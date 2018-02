L'ACB assegura que la Copa del Rei de bàsquet es jugarà

Després de rebre la convocatòria de vaga del sindicat de jugadors (ABP), l'ACB ha assegurat que la Copa del Rei de Las Palmas es disputarà. " La Copa del Rei es disputarà. Esperem que sigui amb total normalitat, però si és necessari aplicant totes les mesures que estiguin a l'abast. Els clubs ens han assegurat que aniran a la Copa del Rei i competiran, pel que estem segurs que la Copa del Rei es jugarà", ha explicat Esther Queraltó, secretària general de l'ACB.

L'ACB i l'ABP van trencar dijous les negociacions per a la renovació del conveni col·lectiu després d'una reunió de cinc hores a la seu del Consell Superior d'Esports (CSD). Els diferents punts de vista sobre el fons social van ser el principal escull de les negociacions.

Rafa Jofresa va denunciar fa uns dies a l'ARA la situació actual. "Abans hi havia més jugadors que estàvem al primer equip i veníem del planter, tant al Barça com a la Penya. La rivalitat, per tant, s’anava cuinant a les categories inferiors, on ja t’anaves enfrontant. Els jugadors s’identificaven més amb els seus equips i els aficionats coneixien perfectament els rivals perquè els jugadors es mantenien molts anys al mateix equip. Ara tot això s’ha perdut", va dir el secretari general de l'ABP.