Lugo mesura l'optimisme de la Penya

El Divina Seguros Joventut visitarà aquest dimecres (20:30 hores, Movistar Deportes 2) el Pazo dos Deportes de Lugo per enfrontar-se al Cafés Candelas Breogán en el partit de la primera jornada que es va ajornar per la de la impossibilitat de solucionar els problemes per visualitzar el marcador, el rellotge i la possessió de 24 segons.

"Serà molt complicat perquè és entre setmana, no hem tingut tant de temps per preparar-lo com habitualment ho fem i hem hagut de viatjar. A més, aquest partit s’hauria d’haver jugat fa setmanes, quan Dakota Mathias estava disponible i ara no podrà jugar. Però bé, tenim el repte de guanyar un altre cop a domicili, que no és gens fàcil", opina Carles Duran, entrenador del Divina Seguros Joventut.

El Cafés Candelas Breogán no podrà comptar amb Jerome Jordan, un dels seus homes més destacats fins al moment. Tot i això, Duran avisa de les virtuts del seu rival. "Es basen molt amb la línia exterior, tenen jugadors amb experiència com Sergi Vidal i talent amb homes com Aleksandar Cvetkovic, Christian Díaz o Lucio Redivo. Juguen amb molta passió i s’aprofiten de l’empenta de la seva afició, que anima molt", analitza el tècnic. Per intentar guanyar el partit, la recepta de Duran és la següent: “Tenir el cap fred, controlar el ritme i intentar capturar rebots, ja que tenen interiors grans amb molta força. Tampoc hem de permetre punts fàcils”.

Carles Duran té les baixes confirmades de Dakota Mathias i de Luke Harangody, que no estava inscrit pel partit de la primera jornada. Els jugadors vinculats Terrence Bieshaar i Joel Parra estaran disponibles ja que la participació de Xabi López-Arostegui és dubtosa.