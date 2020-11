El món del bàsquet plora la mort de Toni Comas

L'Associació Espanyola d'Entrenadors de Bàsquet (ACB) ha informat aquest dissabte de la mort de Toni Comas als 69 anys. Nascut a Barcelona, es va iniciar en el món bàsquet com a jugador de la UE Gaudí, l'Esparreguera, La Salle Barcelona i la UE Mataró. Com a entrenador va dirigir la UE Gaudí, el DOSA Badalona, el Banca Catalana i la UE Mataró. El 1982, dedicat ja a tasques directives, va ser el fundador de l'Associació Catalana d'Entrenadors, de la qual va ser el seu primer president fins al 1987. En aquest any va ser escollit per presidir l'Associació Espanyola d'Entrenadors de Bàsquet, càrrec que va exercir fins al 2005.

Com a president de l'AEEB va impulsar l'organització de clínics de primer nivell mundial, tant amb entrenadors de la NBA com d'Europa. Amic personal de Zeljko Obradovic i Ettore Messina, entre d'altres, l'extècnic va impulsar la creació d'un comitè professional dins de la mateixa associació per representar els interessos dels entrenadors de la Lliga Endesa. Sota la seva presidència, l'AEEB i l'ACB van signar el primer conveni col·lectiu regulador de les relacions laborals entre clubs i entrenadors. En l'àmbit internacional va ser membre de la Comissió Executiva de FIBA Europa i president de l'Associació Europa d'Entrenadors (EABC).

Posteriorment Comas va ocupar càrrecs de responsabilitat a l'Ajuntament de Badalona i al Barça.