El Barça sobreviu a les baixes contra l'Urbas Fuenlabrada (67-83)

A l’espera de tardes millors, el Barça va sobreviure a cinc baixes importants contra l’Urbas Fuenlabrada (67-83). En un dia en què Sarunas Jasikevicius no va poder comptar amb Thomas Heurtel, Kyle Kuric, Víctor Claver, Nikola Mirotic ni Brandon Davies, l’equip blaugrana va necessitar dos quarts per activar-se i assegurar la victòria. El conjunt català va aprofitar la solidesa de Nick Calathes (15 punts i 6 assistències) i Cory Higgins (19 punts, 7 faltes rebudes i 6 rebots) per evitar un disgust al sempre incòmode pavelló Fernando Martín.

“Hem fet un partit molt seriós. En el tercer quart hem mantingut una bona defensa i hem aconseguit anotar des de fora. La sortida d’Àlex Abrines ens ha animat. La situació del club és la que és i hem de seguir endavant amb el que tenim”, va analitzar Jasikevicius. L’entrenador del Barça espera que la situació d’Heurtel es desbloquegi en les pròximes hores i que això permeti al club blaugrana incorporar Léo Westermann.

La primera part del Barça va ser nefasta. L’equip blaugrana va fallar els cinc triples que va intentar i va perdre 12 pilotes. Sense ritme i cometent moltes faltes personals, el conjunt català només va poder anotar 30 punts en uns primers 20 minuts molt decebedors. L’única bona notícia de la primera meitat va ser una defensa que tan sols va permetre que el rival, que va tenir uns percentatges d’encert molt baixos, anotés 27 punts (27-30).

El Barça es va activar en un tercer període en què va anotar 33 punts. El canvi de ritme va descol·locar un Urbas Fuenlabrada que va cedir un desavantatge de 20 punts (41-61) contra un equip blaugrana que va començar a anotar des de la línia de 6,75 metres. Tot i començar l’últim període amb un 47-63 en contra, el conjunt local no es va rendir i va intentar aprofitar la poca rotació dels visitants per ajustar el marcador. Distrets amb els àrbitres, els locals no van tenir la continuïtat necessària per eixugar la diferència de punts i discutir el triomf visitant.

Partidàs al Palau Olímpic

Després de celebrar dissabte la seva classificació matemàtica per disputar la Copa del Rei de Madrid, el Joventut de Badalona rep aquest dilluns (21.15 h, Movistar Deportes) el València Basket. La Penya vol estrenar el 2021 amb una victòria. Carles Duran no podrà comptar amb Pau Ribas i la participació d’Arturs Zagars no està confirmada. “L’equip està bé, tenim baixes importants, però vam acabar molt positivament el 2020 i tenim molts reptes en aquest 2021. Comencem amb un transatlàntic com el València, un combinat que juga molt bé a bàsquet, però al Palau Olímpic tindrem la nostra oportunitat”, opina l’entrenador de l’equip verd-i-negre.

El tècnic té clares les claus per aconseguir una victòria. “La nostra energia, agressivitat i nivell d’encert hauran de ser elevats. Aquests dies ens han anat bé, ja que estem intentant recuperar efectius, i espero veure la nostra millor versió, especialment en defensa, en què haurem de ser un equip molt sòlid”, analitza Duran.