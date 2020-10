Barça i Madrid jugaran el clàssic més vulgar dels últims anys

Un clàssic en hores baixes. Cal anar molt lluny, però molt, per trobar un nivell tan baix dels dos grans equips de la Lliga abans d'un clàssic. L'excusa del cansament pels partits internacionals no val per explicar que el Barça perdi a Getafe després d'una segona part espantosa i sense ocasions clares fins al final. Tampoc el penal rigorós que ha suposat el gol de Jaime Mata. Els blaugranes són ara mateix tan vulgars com el Reial Madrid, que ha fet el ridícul a Valdebebas contra el Cadis. Cap dels dos equips està ara per discutir el domini continental del Bayern Munic, el PSG i els equips anglesos. I la comparació amb els clàssics de l'era Guardiola i Mourinho fa basarda.

Premi al joc brut del Getafe. Enfilem la jornada 7 de la Lliga i el VAR segueix amb un criteri molt dubtós. Soto Grado, l'àrbitre al Coliseum, no ha tingut una nit fàcil. D'acord, mai no és agradable dirigir un partit amb el Getafe a la gespa. Ja se sap: els soldats de Bordalás van al límit. Però no es pot permetre que es premiï els madrilenys en accions violentes com la que hem vist al minut 40, en què Nyom ha etzibat un cop de colze a Messi a la frontal. Intencionadament. Era com a mínim de targeta groga i revisió de vídeo, i el col·legiat s'ha limitat a xiular falta i amonestar Sergi Roberto per protestar. En fi.

2 milions més que Matheus. Pedro González López, Pedri, té tants homònims a la Península com quirats a les seves botes. Farà 18 anys el mes que ve i ha justificat la confiança de Koeman, que l'ha fet titular per primer cop contra un Getafe sempre incòmode, amb una actuació madura i plena de matisos. És cert que el sistema de l'holandès encimbella els mitjapuntes, però l'ex del Las Palmas ha anat més enllà rodejat de rivals tan expeditius com Maksimovic, Cabaco o Arambarri. Pedri va de cara, es perfila i circula. Té flow. És de les poques bones notícies de la nit en clau culer. Va costar 2 milions menys que el desaparegut Matheus Fernandes. De vegades, encara que costi de creure avui dia, el Barça fa bé les coses.

La crua realitat. Antoine Griezmann ha sumat a Getafe una altra funció decebedora amb la samarreta del Barça. El davanter francès venia crescut de l'última aturada de seleccions, en què va elogiar Deschamps perquè el posa "al seu lloc". De moment, Koeman li manté la confiança, tot i que més per eliminació que per arguments sòlids. El seu balanç al Coliseum, on ha jugat de fals nou, torna a ser molt pobre: moviments irrellevants, una ocasió mal fallada i el cap cot. Per al bo de l'Antoine, el Barça és la crua realitat, i la selecció francesa, un trist consol. Que no se sorprengui si Trincao li pren la plaça.