El desconfinament multiplica l’esperit esportiu de la gent

Segons ha recopilat la marca de rellotges Suunto a partir dels seus dispositius actius a Espanya, durant el primer trimestre de l’any només el 35,7% dels usuaris van tenir l’hàbit de sortir a fer esport. Ho concentraven sobretot en els caps de setmana, però el que era habitual era que només un de cada quatre s'activés de dilluns a divendres. En cap cas ho feien massivament a les sis o les set del matí. La dada des del 2 de maig, quan el confinament va obrir la porta a sortir a fer activitats a l’exterior en unes franges concretes, ha pujat fins gairebé el 60% d'usuaris actius de mitjana. En concret, el dia 2 es va superar el 70% d'usuaris actius. El primer dia que es va poder sortir van sortir a córrer, a caminar o en bicicleta gairebé el doble d’usuaris que en un dia qualsevol.

El primer cap de setmana es van tocar pics del 70% i el 64%, però els següents dies la dada ha tendit a la normalització i ara ronda el 55% de mitjana. Els punts d'activitat durant l'estat d'alarma corresponen a usuaris que activaven l'opció d'esport outdoor per córrer pel pàrquing o fer escales a l'edifici de casa.

L'aplicació Strava, a través del seu projecte Flyby, permet veure d'una manera molt visual aquesta presència massiva d'esportistes a l'aire lliure en aquests primers de maig. Comparant l'últim dissabte abans del confinament i el primer dissabte de maig de l'any passat, la concentració d'esportistes en la franja que va de les 6 h a les 10 h és evident.

Les xifres amaguen altres tendències esportives de la població després de dos mesos d’estar confinats a casa. Una d’elles és que l’esport indoor, únic recurs per mantenir-se actiu en els dies de reclusió, no ha arrelat prou. Fer bicicleta al corró, fer ioga o altres circuits d’entrenament d’intensitat han sigut un entreteniment puntual que s’ha oblidat quan s’han obert les portes a l’exterior. Entre l’1 de gener i el 13 de març, el 19,6% dels usuaris van practicar alguna activitat a cobert, una dada que es va doblar durant l’estat d’alarma (37,9%). Però passat l’1 de maig han tornat xifres més baixes, tot i que superen les del primer trimestre de l’any (23,2%).

"Aquests dies de confinament la gent s’ha engrescat a fer activitats esportives amb vídeos” Toni Caparrós doctor en activitat física i esportiva i professor d’INEFC

En total, el percentatge d’usuaris actius que ara practiquen algun tipus d’esport, ja sigui a l’interior o a l’aire lliure, ha augmentat considerablement des del 2 de maig: d’una mitjana d’usuaris actius que rondava el 50% s’ha passat ara al 85%. Dos mesos de reclusió han despertat l'interès i la necessitat de practicar esport de la ciutadania. “Aquests dies de confinament la gent s’ha engrescat a fer activitats esportives amb vídeos”, constatava Toni Caparrós, doctor en activitat física i esportiva i professor d’INEFC en un article anterior.

El teletreball i els horaris

Hi ha factors que poden explicar aquest interès creixent per l'esport més enllà del coronavirus, com el canvi d’hivern a primavera, la flexibilitat horària a la feina derivada del teletreball o el fet que els gimnasos i altres instal·lacions esportives estiguin tancades. "Crec que hi ha il·lusió per tornar als gimnasos i s'està veient en cada fase de la desescalada. Quan es va poder fer esport, tothom va sortir a córrer. Quan es puguin obrir els centres d'entrenament, també es veurà que hi ha ganes", deia a Efe el director general del Grup Altafit, José Antonio Sevilla. Una enquesta a més de 8.200 persones amb quota de gimnàs ressenyava la setmana passada que nou de cada deu seguiran apuntades (87,9%) i que la meitat (54,3%) seguirien inscrites fins i tot si s'apugessin els preus fins a un 10%.

¿I com afecten les franges horàries a l’augment de l’activitat esportiva a l’exterior? Aparentment poc, tot i que ha obligat molts esportistes a adaptar els seus horaris per encaixar-los en els horaris establerts. Suunto tenia comptabilitzat que els pics horaris amb més usuaris actius en el primer trimestre de l'any eren les 12 h, les 13 h i les 20 h. Ara, per raons òbvies, la cosa ha canviat i ho són les franges entre les 9 h i les 10 h i a les 22 h. Durant el confinament la gent va mantenir els ritmes previs a l’estat d’alarma i feia esport abans dels àpats principals (13-14 h i 20-21 h).