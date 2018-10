El moviment #MeToo va encoratjar Mayorga a acusar Cristiano de violació

La campanya viral en contra dels abusos sexuals (#MeToo) va motivar Kathryn Mayorga a acusar Cristiano Ronaldo d'haver-la violat el 2009, segons va reconèixer el seu advocat, Leslie Stovall. "Aquest moviment i les dones que s'han alçat i han divulgat assetjaments sexuals li ha donat molt valor", va afirmar Stovall.

El jugador, que s'ha pronunciat a través de les xarxes socials, nega els fets. "Nego fermament les acusacions emeses contra mi. La violació és un delicte abominable que va en contra de tot el que soc i crec. Faré tot el possible per rentar el meu nom, per això m'he negat a alimentar l'espectacle mediàtic creat per persones que volen promocionar-se a costa meva", ha escrit el jugador, que ha deixat clar que té la "consciència neta" i que esperarà "amb tranquil·litat" els resultats de totes les investigacions.

L'advocat de Mayorga, que va parlar en roda de premsa, va argumentar que la seva representada no va voler pronunciar-se en públic "a causa del seu estat emocional". "No és agradable per a ella", va afegir. L'advocat va recordar que van diagnosticar un trastorn d'estrès posttraumàtic a Mayorga, que va assegurar que havia conegut Ronaldo al Rain Nightclub de l'Hotel Palms de Las Vegas el 2009.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.