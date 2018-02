Lardín: "Estic segur que Quique, per la seva professionalitat, complirà el seu contracte"

La cúpula esportiva de l'Espanyol no té dubtes sobre el futur de Quique Sánchez Flores a la banqueta blanc-i-blava. "Quique no ens ha dit que busquem cap recanvi, ja estem parlant amb ell de la temporada vinent. No és un tema que ens preocupi. Té un any i mig de contracte, i estic segur que, per la seva professionalitat, farà que compleixi el seu contracte", ha assegurat el director esportiu Jordi Lardín, que ha deixat clar que si tinguessin la sospita que no hi ha "implicació" en alguna de les parts, la treurien del club.

Abans de la presentació de Carlos Sánchez, l'única incorporació de l'Espanyol en el mercat hivernal, el vicepresident, Carlos García Pont, el director general esportiu, Òscar Perarnau, i el director esportiu, Jordi Lardín, han comparegut per realitzar una valoració del mercat i l'actualitat institucional. Especial èmfasi han posat en el punt on es troba el projecte: "La propietat xinesa tenia unes expectatives, però amb el temps s'han anat adaptant ralentitzant", ha reconegut Òscar Perarnau, que ha volgut deixar clar que han destinat més diners "al deute" que no pas "a la parcel·la esportiva". "S'ha fet una regulació financera que ens dona tranquil·litat, ja no tenim problemes per sobreviure, però tampoc som rics. Som gent que volem fer les coses bé, amb calma. Hi ha coses que no depenen de nosaltres, com el fre a les inversions estrangeres, que fan que les coses vagin més lentes. No estem fent un Espanyol de retallades", ha ampliat García Pont, que ha resumit la situació amb una frase: "Fitxar amb diners és molt fàcil, treballem amb els recursos que tenim". "En aquest moment no podem fer inversions milionàries com fan alguns equips de mitja taula, estem obligats a mantenir un pressupost molt equilibrat", ha afegit Perarnau.

Sobre els objectius del que queda de temporada, Lardín ha explicat que volen "quedar el més amunt possible en una Lliga molt competitiva, on hi ha 5 punts entre vuit equips que estan entre Europa i el descens. Creiem que a la segona volta sumarem més punts que a la primera". Lardín, que ha confessat que ara no han tingut cap intenció de desprendre's d'Aarón o d'altres jugadors, i ha anticipat que abans de l'estiu faran alguna venta important: "És l'obligació de tots els equips fer-ne alguna, si és bona. Per poder l’any vinent reforçar l’equip com volem, és segur que haurem de fer una bona venta". Sobre la continuïtat de Marc Roca, ha apuntat que els clubs interessats no li garantien els minuts que esperaven que tingués.

Carlos Sánchez destaca "la unió" del grup

"M'han acollit de forma molt especial, com si fos a casa, i això ho aprecio molt. Del nou grup en destaco la humilitat i la unió", ha explicat el nouvingut Carlos Sánchez, que espera amb moltes ganes poder debutar aquest mateix diumenge contra el Barça. "Espero aconseguir els objectius marcats, estar el més amunt possible de la classificació i anar a un objectiu internacional", ha reconegut el migcampista, que arriba cedit fins a final de curs sense opció de compra.

Sánchez encara té un any de contracte més amb el conjunt italià, però no s'ha volgut referir al seu futur, i a la possibilitat que l'Espanyol faci un esforç per ell a final d'aquesta temporada. "En el seu moment es parlarà, ara cal parlar de l'arribada aquí", ha sentenciat el jugador, que considera aquesta cessió com "una oportunitat molt bonica".

"A la Fiorentina hi va haver molts canvis i no em van donar l'oportunitat. Un dels motius per estar aquí és el símbol de la institució, l'Espanyol, un club molt gran que va fer decidir-me. La possibilitat de tenir minuts per anar al Mundial també, però no la raó principal"; ha afegit el colombià, que ha bromejat sobre la possibilitat de debutar abans que el seu compatriota, Yerry Mina, ara al Barça. "Espero que em mirin més que a ell, i que vinguin seguidors colombians que facin de cada partit una festa".

El club demana "pau" pel derbi

Pont ha reivindicat la confiança del consell cap al primer equip: "Farem una bona segona volta i acabarem la temporada d'una forma satisfactòria, per això hem fet els canvis en aquest mercat". El vicepresident espanyolista també s'ha referit a la tensió que es pot viure al derbi de diumenge, declarat d'alt risc: "Volem que un partit de futbol sigui un esdeveniment esportiu, hem intentat fer tot el que puguem perquè no hi hagi cap altra consideració. Hem identificat l’autor del llançament d’una bola de plata al darrer derbi. Hem iniciat els dos processos. Amb els Mossos l'administratiu, i internament, el procés per expulsar-lo del club".