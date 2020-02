El City, expulsat de la Champions durant dos anys per superar el 'fair play' financer

El Manchester City haurà d'estar dos anys sense poder jugar la Champions League. La UEFA ha sancionat el club que actualment entrena Pep Guardiola per haver sobrepassat el fair play financer i li imposa, addicionalment, una multa de 30 milions d'euros. Així, el City no podrà jugar a Europa els cursos 2020/21 i 2021/22, però sí que podrà acabar aquesta temporada, on està classificat per als vuitens de final, eliminatòria en la qual jugarà contra el Reial Madrid. El club anglès ha reaccionat amb un comunicat on no accepta la sanció i anuncia que presentarà un recurs al Tribunal d'Arbitratge Esportiu (TAS).

L'entitat, actualment en mans del xeic Mansour, ha estat declarada culpable per la comissió de control financer de la UEFA (CFCB). Aquest organisme considera provat que ha inflat els ingressos dels seus patrocinadors de manera irregular. És a dir, que els contractes de publicitat no corresponien al valor de mercat sinó que estaven per sobre. D'aquesta manera, aconseguia trampejar el fair play i obtenir -segons la UEFA- més recursos per poder fitxar jugadors o ampliar el límit salarial de l'equip.

Amb aquesta sanció s'acaba una investigació que va començar arran de la publicació, a Der Spiegel, el novembre del 2018, d'uns documents on s'explicava una trama per inflar aquests ingressos. És el que es va conèixer com a FootballLeaks. En el cas concret del City, explicava com el patrocini de la companyia Etihad Airlines, principal patrocinadora del club amb un contracte per valor de 68 milions anuals, no seria una publicitat real sinó un ingrés dels propietaris per blanquejar el compte de resultats.

En els papers de FootballLeaks no només sortia esquitxat el City, sinó també el París Saint-Germain. La UEFA va obrir una investigació en tots dos casos, però l'equip francès es va lliurar d'una possible sanció al març, quan el TAS donés li va donar la raó i va tancar definitivament l'expedient per irregularitats.

Durant l'any i mig que ha durat el procediment, el City sempre ha estat defensant la seva innocència i ha considerat "robats i fora de context" els papers publicats per la revista alemanya.

La resposta del City a la notícia ha estat enèrgica, amb un comunicat on ha explicat que està "decebut però no sorprès" per aquesta decisió de la UEFA, i ha denunciat que tot el procés es fes a través de l'organisme futbolístic europeu i no "amb un organisme independent que pogués tractar el tema de manera imparcial". De fet, el club ja havia presentat una queixa al TAS -que havia estat validada- per la manera com la UEFA havia estat tractant el seu cas. "Bàsicament, es tracta d'un cas iniciat per la UEFA, processat per la UEFA i jutjat per la UEFA", afegeix el text, per argumentar el recurs al TAS.