El City torna a liderar la Premier i es llepa les ferides de l'eliminació a la Champions (1-0)

Cinc minuts després de sortir com a titular en un partit crucial per a la lluita pel títol a la Premier League, l'última perla del planter del Manchester City, Phil Foden, s'estava colpejant amb ràbia l'escut. El jove migcampista ha sigut, amb un gol ben matiner, l'autor de l'única diana de l'enfrontament entre el conjunt de Pep Guardiola i el Tottenham, només tres dies després de l'eliminatòria a la Champions a mans dels futbolistes de Maurico Pochettino. Amb aquest triomf, el City torna a liderar la Premier amb un punt d'avantatge respecte al Liverpool, a l'espera del que facin els de Jügen Klopp aquest diumenge en la seva visita a Cardiff (17 h). La nota negativa del partit ha estat una nova lesió de Kevin de Bruyne.

A banda de recuperar el preuat lideratge de la Premier, la victòria contra el Tottenham també permet al City llepar-se una mica les ferides de l'eliminació als quarts de final de la Lliga de Campions. Tant Guardiola com Pochettino han optat per introduir algunes rotacions respecte al duel de Champions. La més cridanera ha sigut l'entrada de Phil Foden, que ha respost al seu premi amb l'únic gol del partit. Quan no havien passat ni cinc minuts des del xiulet inicial, Bernardo Silva ha centrat una pilota al Kun Agüero al segon pal, i l'argentí, més intel·ligent que ningú, en lloc de rematar ha prorrogat la jugada a l'altre pal, on Foden ha marcat a plaer.

El Tottenham ha mirat de reaccionar, fidel al seu art de jugar al contraatac, i Eriksen, que ha topat amb Ederson en la primera jugada ofensiva del seu equip, no ha tardat a filtrar una passada delicada i plena d'intenció cap a Son, que ha topat, avui sí, amb un gran Laporte, que ha fet un partit de notable i ha mostrat personalitat després de ser un dels jugadors assenyalats en l'eliminació de la Champions dimecres. El City tenia el domini, però Son ha tornat a amenaçar la porteria local amb una jugada que s'ha inventat ell sol al mig del camp; després d'endur-se la pilota amb fortuna en l'últim retall, ha topat amb una gran aturada d'Ederson.

Després del descans les ocasions han tardat a arribar, però la més clara l'ha tinguda Sterling, que ha vist com Gazzaniga (titular al lloc de Lloris) li treia, amb el peu, la seva rematada a boca de canó. Malgrat que el partit ha seguit obert fins al final, el marcador ja no s'ha mogut més. Dimecres, derbi ciutadà a Old Trafford, amb què els 'citizens' jugaran el partit que tenen pendent en una Premier League que promet unes últimes jornades d'infart.