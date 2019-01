El Girona deixa una petita porta oberta a l’esperança (4-2)

Només el daltabaix final ha arruïnat una nova mostra de caràcter del Girona, que necessitarà remuntar a Montilivi després del 4-2 contra el Madrid en la seva primera experiència als quarts de final de la Copa. Els gironins s’han avançat amb un gol de Lozano i han arribat a empatar a dos, però Ramos i Benzema, en tres minuts fatídics, han deixat en res el seu esforç. Malgrat tot, té motius per estar orgullós.

La posada en escena del Girona ha estat preciosa. Ni el Santiago Bernabéu ni el Madrid ni els quarts de final els han impressionat, i han deixat al·lucinats a tothom. Una cavalcada de Raúl García per la banda esquerra, en la nit del seu debut, l’ha rematat a plaer Lozano des de l’interior de l’àrea petita, després d’un moviment clau de Doumbia sense pilota. Era el minut sis, el marcador feia goig i els blanc-i-vermells s’han trobat amb l’escenari ideal. No hi ha res com desitjar les coses perquè aquestes passin.

Però el Madrid és molt Madrid, i encara ho és més quan el fan enrabiar. Literalment, els homes de Solari han atropellat el Girona, que ha tret tota l’aigua que ha pogut abans d’arribar al descans perdent. Odriozola, a la dreta, i Vinicius, a l’esquerra, han estat dos corcons que han entrat com i quan han volgut fins als voltants de l’àrea. I per si amb ells no fos prou, Lucas i Benzema també s’han entossudit a dir que mai se’ls pot donar per morts. Menys encara, quan queda pràcticament tot el partit per jugar.

Tant han insistit, que passat el quart d’hora Lucas ha aprofitat una jugada d’Odriozola per posar-ho tot com al principi. Bé, tot no, perquè els gols del Girona poden tenir un valor immens a Montilivi la setmana que ve. Sense l’esfèrica, els d’Eusebio no han sabut ni com posar-s’hi, obligats a recular per l’exigència blanca, que no comptava amb el disgust inicial. Amants de les possessions llargues i amb tocadors com Douglas Luiz, Àlex Granell i Borja García, els gironins com a mínim han donat sensació de perill les poques vegades que han tingut un respir, perquè el Madrid ha atacat amb tanta força que ha deixat espais darrere.

Un tram final per oblidar

Odriozola i Benzema han fet suar Gorka, que segueix responent amb orgull quan té l’oportunitat de fer-ho. Però una acció de Lozano, que ha fet la traveta a Vinicius a l’interior de l’àrea, ha permès a Ramos capgirar el marcador. Com contra el Betis, on va perdre al descompte per un penal absurd, els de Montilivi han protagonitzat un error que no es poden permetre. I si Benzema no ha ampliat la distància, és perquè el seu xut ha picat contra la fusta.

El setge madrileny ha continuat a la segona part però el Girona és immune als problemes, i ni la lesió de Borja García, que s’ha fet un fart d’oxigenar l’equip amb la pilota, els ha fet dubtar. Si ha regalat el 2-1, ha vist com el Madrid li regalava el 2-2 amb una mà innocent de Llorente que Granell ha transformat des dels onze metres.

Quan tot semblava planer, però, els de Solari han multiplicat aquella fortuna que semblen tenir cada vegada que la necessiten i en tres minuts, Ramos i Benzema, han posat un 4-2 duríssim d’encaixar pels mèrits blanc-i-vermells, que no perden l’esperança d’arribar a semifinals.