L'efectivitat del Liverpool i Mateu Lahoz castiguen el City (1-2)

Jürgen Klopp és la bèstia negra de Pep Guardiola a les banquetes: s’han enfrontat 14 cops i l’alemany ha guanyat vuit cops al català. Ahir, el Liverpool va castigar (1-2) un Manchester City que es va quedar sense el seu tècnic al descans quan el col·legiat valencià Matheu Lahoz el va expulsar per protestar. De camí al túnel de vestidors, Guardiola li va recriminar a Lahoz un gol mal anul·lat a Leory Sané que hauria significat el 2-0 al primer temps i que podria haver canviat el signe del partit. No va ser així i, a la represa, un gol de Salah, finalment titular, i un altre de Firminho van glaçar el somni de la remuntada ciziten.

El partit va estar precedit d’un mosaic skyblue mentre a la megafonia de l’Etihad Stadium sonava l’himne de la Lliga de Campions. Posada en escena per a l’ocasió d’una afició titllada de freda en una ciutat on han de conviure amb un dels clubs més llorejats del país, el Manchester United. Menys de cinc minuts després, mentre els aficionats decidien que fer amb les cartolines dels mosaics, sense temps practicament de pair l’inici del partit, van veure com, als dos minuts, Gabriel Jesús va fer el primer. A la banda, amb el llaç groc a la solapa del jérsei, Guardiola tancava els punys en senyal de celebració. Un inici ple de rauxa que va anar seguit d’un City dominador que buscava fer mal, sobretot, a través de la banda esquerra on David Silva i Sané connectaven amb intenció. Mica en mica, els citizen va anar tancat el Liverpool prop de la seva àrea.

Amb Agüero suplent, Sterling aportava mobilitat entre línies partint com a segon punta per darrere de Gabriel Jesús. A la dreta, Bernado Silva feia de finalitzador de les jugades i va enviar un xut al pal al minut 41, instants abans que Mateu Lahoz anul·lés un gol a Sané per fora de joc, tot i que la pilota va arribar a l’alemany després de ser desviada pel visitant Milner, que va mirar el línier alleugerit veient que s’havia equivocat aixecant la bandera. Guardiola va recriminar aquesta acció a Lahoz al descans i li va costar l’expulsió. Un capítol més del col·legiat valencià i el de Santpedor que ja va veure com la temporada passada li va fer un arbitratge més que rigorós en l’anada de vuitens contra el Mònaco i que Guardiola havia recordat recentment. A la represa, com si el City no hagués acabat de pair l’expulsió del seu tècnic va sortir endormiscat i Salah, desaparegut al primer temps, va recollir amb encert un rebuig d’Ederson a Mané i el va enviar amb precisió i subtilesa al fons de la xarxa. La diana de l’egipici obligava als locals a fer quatre gols més. Guardiola va moure la banqueta i va donar entrada a Agüero per Silva.

El guió del partit, però, va ser una possessio estèril del City que deixava entre veure un equip que havia perdut la fe. L’estocada final va arribar de les botes de Firmino que, de forma molt intel·ligent, va tallar una passada defectuosa del central Otamendi a la banda dreta per conduir fins a l’àrea petita i fer una rematada creuada impossible per Ederson. Escac i mat per un City que va ser incapaç de reaccionar i que no va poder ni empatar. Ara, a curar les ferides amb una Premier que té a tocar.