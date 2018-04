El Madrid té llum verda per al nou Bernabéu

El Reial Madrid posa en marxa el projecte del nou Santiago Bernabéu. Si el Barça anunciava un acord amb l’Ajuntament de Barcelona per a la construcció del Nou Espai Barça, el club blanc també rebia llum verda per iniciar la remodelació del seu estadi. La junta de govern de Madrid va aprovar la reparcel·lació necessària per iniciar la iniciativa. Aquest vistiplau era imprescindible, perquè les reformes impliquen demolir les dues torres circulars enclavades en els extrems de la façana oest del recinte i el centre comercial LaEsquina del Bernabéu. La portaveu del govern de l’Ajuntament de Madrid, Rita Maestre, va informar ahir de la posada en marxa d’aquest tràmit que suposa la regularització administrativa de determinats espais actualment destinats a altres usos públics i privats. La modificació urbanística afecta un total de 82.807 metres quadrats. Gairebé 35.000 (32.269) són de l’estadi i més de 12.000 de zones verdes al passeig de la Castellana. El pla delimita al nord amb el carrer de Rafael Salgado, a l’est amb la plaça dels Sagrats Cors i el carrer Pare Damià, al sud amb l’avinguda de Concha Espina i a l’oest amb la Castellana. El Madrid guanyarà espai perquè traslladarà les oficines a Valdebebas, un fet que li permetrà “alliberar” 8.000 m2, que podrien destinar-se a generar més negoci.

El recinte del futur

El projecte va néixer el 2011, quan l’assemblea de socis compromissaris del club va aprovar gairebé per unanimitat la redelimitació urbanística dels terrenys del Santiago Bernabéu (795 vots a favor i només 2 en contra) i va ratificar els convenis que el club ja havia signat amb l’Ajuntament de Madrid (786 a favor i 10 en contra). Tres anys després, l’estudi alemany GMP i el grup espanyol L35 van donar forma a l’apartat arquitectònic. De la seva mà, el Reial Madrid va definir el nou Santiago Bernabéu, que suposarà una inversió estimada de més de 400 milions d’euros. Aquests diners sortiran del fons IPIC, propietat de Cepsa. L’ajuntament de la capital espanyola va recalcar ahir que tots els costos de les obres (uns 12.7 milions) també correran a càrrec del club que presideix Florentino Pérez. Els blancs entenen que han d’actualitzar el seu estadi, adequar-lo al nou estil avantguardista del panorama futbolístic internacional. La seva idea és aconseguir un equilibri entre estètica, comoditat i prestacions. El projecte inclou una sèrie de novetats. La més important -i visual-és una façana integral amb il·luminació led que permetrà emetre una llum suau i canviant de colors durant la nit, a l’estil de l’Allianz Arena del Bayern Munic. Serà retràctil, i podrà tancar-se completament en uns 15 minuts.

El contrapunt de la reforma és la capacitat, el número de seients: el camp perdrà unes 2.000 localitats (de les actuals 80.000 passarà a tenir-ne 78.000). El Madrid ha decidit explotar altres vies que poden generar capital, com el futur centre comercial, les sales vip i un hotel de luxe amb vistes a la gespa. Florentino Pérez tirarà endavant, d’aquesta manera, una de les empreses més ambicioses que ha fet al vigent campió de la Lliga de Campions. El Madrid vol continuar creixent dins i fora del terreny de joc.