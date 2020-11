Derrota històrica del Madrid a València amb tres penals en contra (4-1)

El València ha aconseguit la victòria contra el Reial Madrid en un partit emocionant i polèmic en què els xe s'han sobreposat al gol inicial en contra de Karim Benzema amb un hat trick de Carlos Soler des del punt de penal i un autogol de Varane. El partit ha estat marcat pel VAR, que ha invalidat inicialment una diana dels jugadors de Mestalla però que després ha concedit un gol que l'assistent no havia vist i ha assenyalat un penal per mans de Ramos en què l'àrbitre s'havia pensat que la infracció era del jugador local.

Una dada històrica, ja que mai en els 90 anys de la Lliga els blancs havien vist com els xiulaven tres penals en contra en un mateix partit. El marcador dona oxigen al València, que escapa de la zona baixa, i trenca la ratxa de tres victòries dels madridistes, que es queden a quatre punts del líder, la Reial Societat.

Ha passat de tot, a Mestalla. Tant, que fins i tot l'àrbitre, Gil Manzano, semblava descol·locat. El partit ha sigut elèctric i caòtic. Ha començat amb avantatge madridista gràcies a un míssil de Benzema que s'ha colat per l'escaire. A partir d'aquí ha arribat la revolució del València, que mai ha perdut la fe i que s'ha trobat amb la sort de cara. Lucas Vázquez ha comès un penal innocent per mans que Carlos Soler ha fallat en primera instància. En la jugada, Musah ha aconseguit l'empat però el VAR ha invalidat el gol perquè, en el penal, Musah havia entrat a l'àrea abans d'hora. No hi fa res: Soler ha tornat a xutar i aquest cop sí que ha marcat. L'enfrontament s'ha començat a decantar a favor dels locals al límit del descans quan Varane ha intentat refusar una centrada però ha fet entrar la pilota a la seva porteria. L'assistent no ho ha vist i el VAR ha hagut d'intervenir per donar validesa a l'acció.

A la represa el Madrid ha intentat reaccionar, però el València no s'ha deixat sorprendre i ha aprofitat dues errades blanques a l'àrea per sentenciar. Primer en una entrada a destemps de Marcelo sobre Maxi Gómez que l'àrbitre ha vist a la primera. I després amb unes mans de Sergio Ramos molt clares –ha picat la pilota com si fos un partit de voleibol– que, sorprenentment, l'àrbitre havia interpretat com a mans del davanter. El VAR li ha cridat l'atenció perquè corregís la decisió. En tots dos casos Soler no ha perdonat.