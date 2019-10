Rubiales-Tebas, la guerra personal que afecta el futbol

El Comitè de Competició de la Federació espanyola (RFEF) farà oficial avui la data definitiva del clàssic. Serà el 18 de desembre, tal com han proposat els dos clubs, una data que no agrada a LaLiga perquè coincideix amb una jornada de Copa del Rei i no és en cap de setmana. LaLiga, presidida per Javier Tebas, no descarta portar el cas als tribunals perquè, segons els estatuts de la competició, la competència dels horaris recau en la patronal, LaLiga, i no pas la RFEF. Una conseqüència de la mala relació entre aquestes dues entitats, en part per culpa dels horaris i els drets televisius.

Luis Rubiales, el president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), i Javier Tebas, el president de la Lliga de Futbol Professional, no es poden ni veure. Tebas, exmilitant de Fuerza Nueva, ha vist amenaçat el control que tenia de la situació amb l’arribada d’un nou president a la Federació. Rubiales, fill de l’alcalde socialista de Motril, va arribar disposat a prendre-li molts dels drets que havia adquirit LaLiga. I va començar el conflicte, que no para de provocar incendis. “Tots dos volen tot el poder”, s’explica als despatxos.

“Tots dos defensen els seus interessos i els clubs molts cops quedem al mig atrapats”, diuen fonts del Barça, que admeten que últimament la feina de representació institucional s’ha convertit en un camp de mines. De fet, la RFEF va anunciar que assumeix l’organització de les competicions de Primera i Segona Divisió del futbol sala, cosa que va provocar una resposta de la LNFS, l’actual lliga professional d’aquest esport, que no depèn de Tebas però també pateix per l’ambició de Rubiales, que vol controlar la major part de drets televisius. El conflicte ha provocat el caos en el futbol femení, ja que Rubiales va anunciar la creació d’una Lliga femenina diferent de la que gestiona LaLiga. Aquesta temporada alguns clubs tenen els drets venuts al projecte de Rubiales, que busca el suport de la UEFA, i d’altres, a la productora Mediapro, que treballa amb LaLiga.

L’inici del conflicte entre els dos organismes va ser el 2015, quan el govern espanyol va tirar endavant el decret llei per a la venda conjunta dels drets televisius de Primera i de Segona, un gran triomf de Tebas que va provocar les ires d’una Federació on Rubiales, llavors president de l’Associació de Futbolistes (AFE), ja era directiu. L’AFE, doncs, va organitzar una vaga de cara a la penúltima jornada que no es va arribar a fer, però va permetre a Rubiales aconseguir que el 0,5% dels drets fossin per als jugadors. I de passada li va guanyar un nou enemic: Tebas.

Ángel Maria Villar, que portava presidint la Federació des de l’any 1988, havia escollit Rubiales com el seu delfí, sense imaginar-se que hauria d’abandonar el càrrec abans del previst quan va caure dins d’un cas de corrupció. Rubiales va aprofitar-ho per allunyar-se de Villar (va votar a favor que fos inhabilitat) i guanyar les eleccions a la presidència de la RFEF el 2018.

Tant Tebas com Rubiales van arribar al poder amb el suport del Barça i del Madrid, però, malgrat tot, no es posen d’acord. “Tebas vol fer créixer la lliga espanyola i que sigui com l’anglesa. Però la RFEF no vol que la Lliga es quedi tot el pastís”, diuen des de LaLiga, i recorden que la Federació va bloquejar una de les grans iniciatives de Tebas, portar un Girona-Barça a Miami. Ara la polèmica torna perqu` Tebas va signar un contracte amb una empresa nord-americana per organitzar partits de Lliga als Estats Units, i necessita complir-lo. El partit escollit aquest any és el Vila-real-Atlètic de Madrid, però la Federació continua oposant-s’hi, tal com s’oposava a la proposta d’horaris del futbol en dilluns i divendres de Tebas.

El conflicte ha afectat a tercers. L’empresa amb seu a Barcelona Mediapro ha vist com la RFEF els negava continuar gestionant el sistema del VAR, que havia funcionat bé l’última temporada, per entregar-lo a una empresa anglesa que demanava més diners en la seva oferta. “El fet que Mediapro es porti bé amb la Lliga és clau”, expliquen des de LaLiga. Rubiales ha modificat la Copa del Rei i la Supercopa d’Espanya, que vol portar a l’Aràbia Saudita, i vol seguir creixent. Tebas també. Tots dos, de fet, volen tot el poder. I al mig, pateix el futbol.