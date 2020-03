La UEFA rectifica i suspèn ara la Champions i l'Europa League

La UEFA ha fet marxa enrere i ha decidit suspendre de manera immediata les competicions que organitza, a causa del coronavirus. Això vol dir que la setmana vinent no es jugaran els partits de tornada dels vuitens de final de la Champions que quedaven pendents, ni tampoc els de l'Europa League. A més, han quedat posposats els partits de la Youth League i els sorteigs dels quarts de final de divendres vinent.

D'aquesta manera, la UEFA rectifica i atura ja els tornejos, com estan fent gairebé totes les competicions europees. Inicialment, aquest organisme volia acabar de disputar els partits dels vuitens de final i, a partir d'aquí, aturar temporalment la competició. De fet, havia convocat una reunió per videoconferència amb els representants dels 55 membres que formen part de l'organisme per tractar aquest tema dimarts vinent, però les restriccions que s'estan prenent a tot el continent han forçat la UEFA a adoptar mesures de manera urgent.

La UEFA ha informat d'aquesta mesura a través d'un comunicat, on explica també que manté la reunió de la setmana vinent. Serà en aquesta videoconferència on es discutiran els diferents escenaris. A l'espera de saber quan es podrà reprendre la competició, una opció que hi ha sobre la taula és jugar les següents rondes a partit únic i que el campió es decideixi en un format de final four, similar al que es va fer servir a la Supercopa d'Espanya.

Dimarts, en una videoconferència, la UEFA estudiarà com continuarà la competició

El coronavirus ja havia afectat els vuitens de final, tant de la Champions com de l'Europa League. El partit entre el PSG i el Borussia Dortmund es va jugar a porta tancada, el Manchester City - Reial Madrid s'havia hagut de suspendre pel confinament de la plantilla madridista i el Barça-Nàpols estava previst a porta tancada. A l'Europa League, aquest dijous ja no es van arribar a disputar els partits Getafe-Inter i Sevilla-Roma.

En aquesta videoconferència també s'ha de debatre sobre l'Eurocopa, competició prevista per a aquest estiu i que s'ha de jugar en múltiples seus arreu del continent. Una opció seria posposar l'edició un any, fins al 2021, tot i que la UEFA intentarà mantenir les dates al·legant que encara queden uns mesos abans no comencin els partits.

El Barça cancel·la els entrenaments

Després de conèixer que s'ajorna el duel contra el Nàpols inicialment previst per dimecres vinent, el Barça ha decidit cancel·lar l'entrenament previst per aquest divendres i ha suspès "tota activitat fins a nova ordre". Els jugadors ja eren a la Ciutat Esportiva Joan Gamper preparats per començar la sessió, i quan han conegut la decisió del club han marxat cap a casa. "Davant la situació sanitària i atenent les recomanacions dels responsables mèdics del club, el primer equip de futbol suspèn tota la seva activitat fins a nova ordre", indiquen des del Barça. Aquest divendres al matí el primer equip de futbol s'ha reunit amb el president Josep Maria Bartomeu, el Dr. Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona i cap de salut laboral del FC Barcelona, i del Dr. Antoni Trilla, cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Clínic. Els jugadors seguiran en el seu domicili un treball físic personalitzat i específic, supervisat pels preparadors físics durant els propers dies.

Davant la situació sanitària i atenent a les recomanacions dels responsables mèdics del Club, el primer equip de futbol suspèn tota la seva l’activitat fins a nova ordre pic.twitter.com/FiJZSi0gJe — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) March 13, 2020

El club també ha comunicat que la reunió ordinària de la junta directiva prevista per aquest dilluns 16 de març ha quedat ajornada. En aquesta junta s'havien d'abordar temes de primer ordre de l'actualitat blaugrana, com l'anàlisi de l'auditoria que PwC està fent pel cas de l'incendi a les xarxes socials i la proposta per fer una nova consulta per l'Espai Barça, atès el canvi de finançament respecte la fórmula inicial que els socis van votar en una consulta el 2014.

La Premier League també s'ajorna

Els accionistes de la Premier League s'han reunit aquest matí i han decidit "per unanimitat" suspendre la competició, amb la intenció de tornar el 4 d'abril, una data que està "subjecta a consells i condicions mèdiques". El director executiu de la Premier League, Richard Masters, ha dit: "Sobretot, desitgem que es recuperin ràpidament Mikel Arteta, Callum Hudson-Odoi i tots els afectats pel Covid-19". "En aquesta situació sense precedents, estem treballant estretament amb els nostres clubs, el govern, la FA i l'EFL".

L'objectiu de la Premier és reprogramar els partits que no es puguin jugar en els pròxims dies més endavant en el calendari.