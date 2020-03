Bartomeu medita fer un nou referèndum per a l'Espai Barça

El Barça podria fer un nou referèndum per a l'Espai Barça. Un grup no menyspreable de directius està pressionant el president Josep Maria Bartomeu perquè, en comptes de fer una assemblea extraordinària, siguin tots els socis els que donin llum verda a la nova proposta de finançament, que és radicalment diferent de la que es va votar el 2014. Segons informen aquest dijous La Vanguardia i Mundo Deportivo, aquest referèndum seria abans de l'estiu. De fet, alguns directius ja donen per fet que es farà.

Part de la junta creu que un referèndum donaria més validesa al projecte

La decisió final s'ha de prendre els pròxims dies i, segons aquests rotatius, no es descarta que s'aprovi en la pròxima reunió de la directiva, prevista per al dilluns 16 de març. Alguns membres de la junta consideren que una votació entre tots els socis no només legitimaria aquest projecte des d'un punt de vista estrictament legal sinó també moral. I és que el 2014 ni tan sols s'havia votat la maqueta definitiva sinó una proposta genèrica –el projecte es va escollir entre un grup d'experts el 2016–. Per tant, l'assemblea extraordinària no es va arribar a fer.

El cost definitiu s'acosta als 700 milions i canviaria el model de finançament

Els últims mesos alguns sectors de l'oposició –entre els quals el precandidat Víctor Font– havien reclamat a la directiva que fessin el referèndum i no l'assemblea, una opció que ara sembla molt factible. El 2014 els socis van donar llum verda a l'Espai Barça per majoria, però aquell projecte, que s'havia d'iniciar el 2017, havia de costar 600 milions d'euros. Entre les traves urbanístiques, l'acord amb l'Ajuntament de Barcelona i l'obtenció dels permisos, les obres s'havien anat retardant fins aquest estiu del 2020, que és quan està previst que comencin els treballs de remodelació de les graderies de l'estadi.

El referèndum del 2014, desfasat

Ara bé, hi havia un altre punt molt important, i és el finançament. El 2014 es va votar una proposta que es finançava a través del cognom comercial, d'un crèdit bancari i de fons propis (200 milions cada partida). Amb els anys, i després de diferents modificacions, el cost del projecte ja és de 700 milions. A més, el Barça ha tingut moltes dificultats per trobar un cognom comercial i, degut als problemes de tresoreria, no pot fer front als 200 milions de fons propis. Per això s'ha optat per un nou model de finançament a través d'un producte financer que assumiria la totalitat de les obres i que el club aniria tornant al llarg de 20 anys. El total a retornar pujaria a uns 800 milions, però el Barça ho podria pagar amb molta comoditat i, segons fonts de l'entitat, aquests diners sortirien dels beneficis d'explotació del nou estadi.