El VAR ajuda el Madrid a guanyar a Eibar (1-3)

L’Eibar va estar a punt de frustrar la quarta victòria seguida del Reial Madrid a la Lliga. El conjunt de José Luis Mendilibar va començar a remolc encaixant dos gols de Benzema i Modric en el primer tram del partit a Ipurua, però va reaccionar, fidel al seu estil, gràcies a un golàs de Kike García abans del descans. A la represa, els bascos van tenir més i millors ocasions que els blancs i fins i tot van reclamar un penal per mans de Sergio Ramos que l’àrbitre no va revisar a instàncies del VAR. Al final, quan el Madrid ja demanava l’hora, Lucas Vázquez va sentenciar en una acció ràpida al contracop.

651x366 Captura de les mans de Ramos a l'àrea de Courtois. / Movistar LaLiga Captura de les mans de Ramos a l'àrea de Courtois. / Movistar LaLiga

En la jugada polèmica del partit, Ramos va defensar una centrada de l'Eibar tocant la pilota amb el colze en posició poc natural i desenganxat del cos. "M'ha semblat penal clar a mi i al propi Ramos també. Així li ho ha comentat amb altres jugadors. Altres vegades ens passem dos o tres minuts mirant les càmeres. Avui ho han decidit en 20 segons i l'àrbitre ni tan sols s'ha acostat a la pantalla a veure la jugada. Tan clar ha vist que no és penal? Amb les jugades de les mans passen aquestes coses. Ningú no té clar quines són penal i quines no. Ni tan sols els col·legiats", va manifestar Mendilibar, que des de sempre ha sigut crític amb el VAR, després del matx.

Picabaralla Florentino-Tebas

Fins i tot els jugadors del Reial Madrid van mostrar els seus dubtes amb el criteri arbitral pel que fa a les mans dins de l'àrea. "La veritat és que no el tenim clar. I ens l'haurien d'explicar perquè els jugadors estem en endredit", va reconèixer Dani Carvajal, que també va recordar el dia en què Gil Manzano va castigar el Reial Madrid amb tres penals a Mestalla (4-1). La polèmica les mans de Ramos a Eibar va arribar hores després que el president del Madrid, Florentino Pérez, critiqués la posició segons ell poc neutral dels comentaristes de la Lliga, fet que va despertar la reacció per part del president de la patronal, Javier Tebas: "Si creu que les retransmissions no són objectives, al comandament té l'opció per escoltar els partits amb Real Madrid TV". No és la primera vegada que el dirigent aragonès carrega contra Florentino.

Creo que el presidente del @realmadrid anda muy despistado con el tema de la SUPERLIGA, deben informarle mejor. Y sobre las retransmisiones... si cree que no son objetivas, en el mando a distancia hay una opción para escuchar el partido con RMTV, seguro que son más "objetivas". — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) December 20, 2020

Amb el resultat d'ahir a Ipurua (1-3), el Madrid i l’Atlètic de Madrid queden igualats al capdavant de la classificació de la Lliga, tot i que els matalassers tenen encara dos partits per disputar. El Barça, amb un compromís pendent, suma vuit punts menys que els dos rivals madrilenys. A la part baixa de la taula, l’Osasuna i l’Osca ocupen les dues últimes posicions, si bé els navarresos han jugat un partit menys. La Lliga tindrà encara dues jornades més abans que acabi el 2020. El Barça visita dimarts el Valladolid i el 29 de desembre rebrà l’Eibar.