El derbi arriba en el millor moment

La sort va voler que l’Espanyol i el Barça es veiessin les cares als quarts de final de la Copa del Rei, i que l’eliminatòria coincidís amb el millor moment de forma dels dos equips a la temporada. Tot i que l’estadística és clarament favorable als blaugranes, i que els homes d’Ernesto Valverde encaren el doble enfrontament com a principals candidats a superar ronda, la rivalitat del derbi i el factor camp, jugant el primer partit a Cornellà, poden igualar una mica la balança i donar opcions als blanc-i-blaus.

“És un derbi. Les distàncies es redueixen, pel factor emocional i la rivalitat. Ells juguen a casa i intentaran fer valer el factor camp. En aquestes eliminatòries es tracta de no tenir cap mal moment, perquè són els que et deixen fora”, deia Ernesto Valverde. La reflexió la feia l’entrenador del Barça però podria servir perfectament per a l’Espanyol, que buscarà guanyar per primera vegada els blaugranes al seu nou estadi. Des que es va inaugurar l’RCDE Stadium a Cornellà-El Prat, l’equip periquito no ha sigut capaç de guanyar cap duel, i tan sols n’ha empatat tres.

Serà un partit important per a Valverde, exjugador i exentrenador de l’Espanyol, que ja havia tornat abans a l’estadi blanc-i-blau però mai com a entrenador del màxim rival de l’entitat. “Les emocions hi són, abans del partit. Però la part professional pesa més que la resta un cop comença a rodar la pilota”, deia el Txingurri, que preveu un partit “una mica tens” però en cap cas “brusc”.

El derbi arriba en un bon moment per a tots dos equips, sobretot el Barça, líder indiscutible a la Lliga i que va rebre una injecció de moral a Sant Sebastià diumenge en remuntar un partit que perdia per 2-0 a la mitja hora. Els blaugranes segueixen invictes des de l’agost i encadenen 29 enfrontaments sense perdre, que els han servit per tenir nou punts d’avantatge a la Lliga, plantar-se als vuitens de final de la Champions com a primers de grup i arribar als quarts de Copa després de golejar el Celta en el partit de tornada al Camp Nou (5-0).

Al bàndol blanc-i-blau, la millor notícia són els últims resultats: els tres partits invictes a la Lliga i, sobretot, la remuntada a la Copa contra el Llevant, capgirant a domicili una eliminatòria que havien començat perdent a casa. Però a l’equip que entrena Quique Sánchez Flores -i que ha dit que entrenarà fins a final de temporada, després de declinar l’oferta de l’Stoke City anglès- no tot són flors i violes.

L’Espanyol, preocupat pel físic

El derbi als blanc-i-blaus els arriba en un moment bo en l’apartat anímic, però delicat en el físic. Acostumats a jugar un partit per setmana, ara en disputaran vuit en 22 dies, un tram exigent que comporta desgast en forma de molèsties i lesions. Tot i recuperar Piatti, que ha superat uns problemes físics, Quique no podrà comptar amb Sergio García ni Jurado, i avisa que hi haurà jugadors a la banqueta “que no estan al 100%”. Malgrat tot, el preparador espanyolista aposta per la intensitat: “Vull gent forta, dura, que faci sentir que hi ha una rivalitat. La duresa és part del futbol. Quan no ets dur, et retreuen que ets tou i que no poses la cama. Vull un equip fort, agressiu, que posi la cama. Prefereixo acabar el partit amb quatre grogues que amb cap”.

“Per al joc brusc ja hi ha l’àrbitre. És un partit amb rivalitat i sabem que hi pot haver una mica més de tensió. Serà una eliminatòria dura, això segur”, destacava Ernesto Valverde, que vaticinava una eliminatòria amb pocs gols contra un rival “solidari, que concedeix poques ocasions en defensa i que surt molt bé al contraatac”.

El Txingurri donava a conèixer al vespre la llista de convocats, en què no figurava el nom de Yerry Mina. El colombià, fitxat la setmana passada, encara no pot debutar perquè no ha arribat el transfer del Palmeiras. Tampoc eren a la llista els lesionats Dembélé, Umtiti ni Alcácer, als quals s’hi afegien Iniesta -que pateix una sobrecàrrega al soli de la cama dreta- i Mascherano -per molèsties musculars-. En canvi, hi entrava Semedo, ja recuperat de l’amigdalitis que l’havia deixat sense poder jugar a Anoeta. El tècnic no preveu fer gaires canvis a l’onze titular, amb l’excepció de Cillessen, el porter de la Copa.

D’altra banda, Quique va anticipar que no repetirà les mateixes propostes que va intentar en els anteriors derbis, ja que no els van funcionar: “Tenim un partit amb moltes lectures, totes poden ser bones i totes han de ser intel·ligents. El Barça està sent superior a tots els rivals en les segones parts. Hi ha un moment en què els rivals es cansen i ells rematen els partits. Volem arribar bé a la segona part, per la qual cosa hem de ser intel·ligents a l’hora de repartir esforços”. El tècnic va instar els seus homes a plantejar l’eliminatòria “a 90 minuts” contra un rival que no sap què és perdre a Cornellà-El Prat, un estadi on seguirà sense permetre’s l’accés a aficionats del Barça a la zona d’afició visitant: “Preferiria que hi poguessin entrar, però no m’agrada la violència, i si hi ha risc que n’hi hagi millor que les aficions no estiguin juntes. Els de seguretat saben a qui han de deixar entrar als estadis”, va comentar Quique sobre el tema.

El tècnic també va desfer-se en elogis a un Valverde amb qui guarda una relació molt millor que amb el seu predecessor, Luis Enrique. “Amb ell canvien molt el sistema, fan coses diferents. Hem jugat junts en la mateixa època i li tinc estima. La gent normal em sedueix, i un tipus normal com ell mereix totes les coses bones que li passin”.