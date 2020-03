L’Espanyol detecta sis casos de coronavirus

L’Espanyol va informar ahir a la nit que sis membres d’entre la primera plantilla i el cos tècnic han donat positiu en les proves de la Covid-19 fetes les últimes hores. El club, que no va voler concretar els noms, va explicar que tenen símptomes lleus i que estan complint amb les recomanacions mèdiques.

El jugadors de l’equip blanc-i-blau, que estaven seguint el confinament domiciliari, comptaven amb un pla de treball fet pel cos tècnic i els serveis mèdics del club per mantenir la forma durant aquestes setmanes sense els entrenaments habituals. Es tracta d’una modalitat d’entrenament dissenyat de manera individual per a cadascun dels jugadors. En total, gairebé dues hores diàries d’activitat física amb l’objectiu de mantenir en els millors nivells possibles aspectes tan rellevants com la força, la resistència o la flexibilitat, sense necessitat de sortir del seu domicili. La plantilla blanc-i-blava i el cos tècnic també van rebre recomanacions alimentàries per enfortir el sistema immunològic, amb un llistat d’exemples i d’aliments saludables.

Lorenzo Sanz, a l’UCI

Lorenzo Sanz, que va ser president del Reial Madrid entre els anys 1995 i 2000, està ingressat a l’UCI de la Fundació Jiménez Díaz de Madrid. L’exmandatari, de 76 anys, va ser hospitalitzat ahir després de diversos dies amb febre. A l’espera dels resultats definitius, els facultatius ja li van fer saber que en un 99% de possibilitats es tracta d’un cas de coronavirus.