Quique Sánchez Flores, a un pas d’abandonar l’Espanyol

La planificació esportiva de l’Espanyol pot experimentar les pròximes hores un canvi de rumb. Divendres l’entitat va viure una jornada moguda, amb Quique Sánchez Flores, que no acostuma a ser present en algunes sessions posteriors als partits, reunint-se primer amb el seu cos tècnic i, després, amb els principals responsables esportius del club, Òscar Perarnau i Jordi Lardín, a qui segons TV3 va fer saber que el seu representant mantenia converses avançades amb l’Stoke City. A la tarda, fonts del club van assegurar a l’ARA que el tècnic no els havia comunicat cap acord ni la voluntat d’anar-se’n, i que tampoc hi havia hagut contacte entre clubs. Encara faltaven aspectes per lligar, com ara el pagament de la clàusula (4 milions d’euros) i els contractes dels seus assistents.

El conjunt anglès pretén firmar-lo immediatament. Després de prescindir de Mark Hughes, dimecres va enviar el director executiu Tony Scholes i el vicepresident John Cotes per intensificar l’operació i posar pressió sobre un tècnic que es deixa estimar mentre acaba d’esfullar la margarida. La idea és que dilluns Quique sigui a Old Trafford presenciant el partit del seu nou conjunt contra el United de José Mourinho. Però abans compareixerà avui a migdia a la roda de premsa prèvia al que podria ser el seu últim partit amb l’Espanyol, contra un Athletic que quedarà en segon pla. L’oferta de l’Stoke centrarà totes les atencions, perquè ofereix al tècnic un contracte de cinc anys en un ambiciós projecte que l’hauria seduït més que no pas continuar a l’Espanyol, on sembla haver perdut el somriure després d’un any i mig al càrrec. “Hem sentit els rumors però hi ha màxima normalitat, no puc opinar sobre una cosa que segurament no es produirà”, va apuntar ahir Granero.

¿Però què ha portat Quique Sánchez Flores a valorar abandonar el projecte? El madrileny sempre s’havia mostrat força involucrat amb el club blanc-i-blau però les promeses incomplertes a l’estiu, que van frenar les expectatives de creixement, van començar a desgastar la relació. “No estic gaire content, no soc feliç”, va dir després de l’últim partit de pretemporada sobre la confecció de la plantilla. Els aproximadament 30 milions promesos per a fitxatges van quedar en una inversió final de poc més de 8 a causa de les baixes vendes, del límit salarial i de les restriccions del govern xinès. Diners insuficients per firmar les primeres espases que li havien promès al maig. A Quique tampoc li van agradar els càntics de l’afició demanant la seva dimissió contra el Girona, ni que fos durant setmanes l’únic portaveu de l’entitat. “Com que ningú surt a explicar on ha quedat el projecte, he de fer-ho jo, el conformista”. Pocs dies després, Chen Yansheng, Òscar Perarnau, Ramon Robert i Jordi Lardín es van afanyar a donar-li suport i a explicar els perquès de l’estancament d’un projecte que creix a un ritme diferent del previst. L’opció de tornar a la Premier era un vell desig que ja havia previst quan va ser presentat com a entrenador periquito. “He treballat durament per deixar la porta oberta per tornar a la Premier”, va anticipar.

Per substituir-lo, un dels preferits de Perarnau és Javi Gracia, a qui l’Espanyol ja havia intentat contractar en dues etapes. El navarrès, sense equip des de l’estiu quan va deixar el Rubin Kazan, és un perfil que agrada força, encara que no l’únic, i veuria amb bons ulls arribar al club. El 2014, com a tècnic de l’Osasuna, era un dels candidats per substituir Javier Aguirre però finalment es va optar per Sergio González. El 2016, quan van cessar Galca, va tornar a sonar però la clàusula que tenia al Màlaga (1,2 milions) va fer-ho inviable, i va acabar anant-se’n a Rússia. La margarida de Quique es queda sense fulles.