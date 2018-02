Vero Boquete, a un pas de deixar el PSG per fitxar pel Beijing BG xinès

Vero Boquete és a un pas de deixar el París Saint-Germain per reforçar el Beijing BG de la lliga xinesa, segons han informat a EFE fonts pròximes a la jugadora. La jugadora gallega ja ha passat reconeixement mèdic amb el club xinès, que té previst per oficial el fitxatge demà dimecres aprofitant la seva estada a Barcelona. El contracte de l'exjugadora de l'Espanyol amb el PSG s'acabava aquest mes de juny, però podria rescindir-lo abans per seguir els passos d'altres companyes de vestidor, que recentment també han fet les maletes rumb a la Xina: la brasilera Cristiane, que jugarà al Xangxun Zhuoyue i la migcampista de Costa Rica Shirley Cruz, que va tancar l'etapa a França fa poques setmanes per jugar al Jianjsu Suning.

En aquest mercat d'hivern, també han deixat el PSG les franceses Perle Morroni, ara al Barça, i Laura Georges, al Bayern Munic. Boquete només ha jugat 340 minuts aquesta temporada, i ha sigut suplent en 9 dels 10 partits disputats. Ha marcat un únic gol.

Amb aquesta nova etapa a la Xina, Boquete sumarà un nou país al seu currículum, després de les experiències a Espanya, Rússia, Estats Units, Suècia i Alemanya.