Catgas Energia, patrocinador del FS García, denuncia que volen prohibir la seva publicitat de color groc

Pere Gran, el gerent de Catgas Energia, empresa que patrocina el FS Garcia de Santa Coloma de Gramanet, ha passat pels micròfons de RAC1 per explicar una piulada que ha fet aquest dimarts a la nit anunciant que "sembla que l'ajuntament vol prohibir la publicitat de Catgas Energia amb el color groc de fons per ordre del ponent regidor d'esport (PSOE)", càrrec que ocupa Dani Salgado.

Fins a la temporada passada, Salgado era jugador del CatGas Energia, el club de la seva ciutat i que va decidir no renovar-lo.De fet, en referència a Salgado, Gran ha afirmat que "é s una persecució des que el van fer fora del club". El gerent de Catgas Energia s'ha mostrat clar: " Si hi ha una llei que prohibeix el color groc, ho canviarem. Però treure-ho perquè si és una aberració. Si ens obliguen a fer-ho, perilla el patrocini. Si seguim sent els patrocinadors, l'uniforme serà groc la temporada que ve".

Gran també ha explicat que han volgut posar aquest color "per donar una nova imatge", però que estan molt ofesos amb "el que estan fent amb els presos polítics". De moment, han demanat a l'Ajuntament que els hi comuniqui per escrit i estan esperant la resposta.