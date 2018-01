Putin titlla d'"imbècil" l'exdirector del laboratori antidopatge de Moscou que l'implica en la trama de dopatge

El president rus, Vladímir Putin, ha titllat aquest dimarts d'"imbècil" l'excap del laboratori antidopatge de Moscou Grigori Rótxenkov, que ha estat clau perquè l'Agència Mundial Antidopatge establís que Rússia va incórrer en dopatge d'estat durant els Jocs Olímpics d'Hivern de Sotxi (2014).

"Van agafar aquest imbècil de Rótxenkov i se'l van endur allà. Escoltin-me, és una persona amb problemes amb la llei: ell mateix diu que va incórrer en activitats il·legals. Calia empresonar-lo, però el van nomenar cap d'un laboratori antidopatge rus", ha dit Putin en una reunió amb activistes de la campanya per la reelecció.

El cap del Kremlin ha recordat que Rótxenkov -que en una entrevista amb una cadena de televisió alemanya difosa dilluns va implicar Putin en l'escàndol de dopatge- s'ha intentat suïcidar, com ell mateix ha reconegut.

"Que Déu li doni salut, que es millori, però tot això mostra que té problemes. I tot [les acusacions de dopatge d'estat] es basa en les declaracions d'aquesta persona, d'una persona en la qual es pot confiar?", ha afegit.

Putin ha afegit: "Diuen que Rótxenkov treballa sota el control dels serveis secrets dels Estats Units i que això és bo. Bo per a qui? Per a nosaltres és dolent", ha emfatitzat.

El mandatari ha criticat la decisió del Comitè Olímpic Internacional (COI) de marginar Rússia dels Jocs Olímpics d'Hivern, que se celebraran a Pyeongchang entre el 9 i el 25 de febrer. "Per a tots és evident que l'esport i els èxits esportius cohesionen la nació (...). Es veu que a algú això no li agrada", ha dit Putin, que ha qualificat la marginació de Rússia com "una de les línies d'atac "contra el país.

Després d'admetre que a Rússia s'han donat casos de dopatge, ha subratllat que "l'esport mundial i el moviment olímpic en cap cas s'han de convertir en el pati del darrere d'una bruta cuina política".