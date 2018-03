El Barça rellisca a Montpeller i s'encomana al factor Palau per remuntar (28-25)

El Barça Lassa d'handbol haurà de remuntar si vol arribar als quarts de final de la Campions. La derrota d'aquesta tarda a l'anada contra el Montpeller (28-25) obliga al conjunt de Xavi Pascual i al Palau Blaugrana a signar una nova gesta per seguir vius en el camí cap a la 'final four' de Colònia. Serà el segon assalt, el definitiu. A França, tot ha acabat en mans de Patrice Canayer. L'entrenador de Nimes ha sabut moure les seves fitxes per desarticular el Barça, de més a menys, i explotar els punts forts de la seva plantilla: defensa i velocitat. Ha intentat alimentar el contraatac des de l'inici, posant sobre la pista a Valentine Porte i Melvyn Richardson.

El fill del mític Jackson Richardson s'ha situat com a primer defensiu i com a lateral en atac posicional. L'equip aprofitava així la potència i el desequilibri de Porte en transició i la seva capacitat de resoldre des de la cantonada. La decisió no és estranya. Aquesta va ser la seva posició durant els seus primers anys a l'elit i amb la selecció de Claude Onesta, precisament al Mundial d'Espanya, durant la fase de grups que es va celebrar a l'Olímpic de Granollers. El bon replegament del 6:0 blaugrana ha aturat l'envestida.

Adormir el ritme l'ha ajudat a sentir-se còmode. La pilota s'ha mogut amb criteri fins a les mans de Thimotey N'Guessa, tocat per una vareta. L'internacional amb 'les bleus' segueix apropant-se a un canoner definitivament fiable, que no s'extralimita en les seves funcions. Aquesta tarda ha tingut una lectura del joc exquisida, castigant els moments en què la defensa rival ha esperat les accions als sis metres. En penetració i amb xuts llunyans. El seu repertori de recursos, sense ser espectacularment plàstic, l'han convertit en un tot terreny que no desafina si està endollat. La seva omnipresència fins al minut 20 ha fet que Raúl Entrerríos i fins i tot Dika Mem hagin passat desapercebuts durant el primer període. L'equip ha necessitat que fixessin i generessin espais per al seu company i Kamil Syprzak, ben situat.

El seu balanç anotador (6 gols en els trenta primers minuts) ha obligat els francesos a anar a remolc. Les seves errades, com una exclusió de Faustin fruit d'una sobreexcitació innocent, els ha ajudat a dibuixar el guió que necessitaven. Canayer ha volgut sacsejar aquest equilibri amb defenses 5:1 en superioritat numèrica, les conduccions de Michael Guigou i fent mà de la fórmula ofensiva amb tres esquerrans: Kavticnik, Porte al lateral i Causse. La proposta ha funcionat, aprofitant les rotacions a la banqueta de Xavi Pascual.

L'aparició d'Aron Palmarssón al segon defensiu ha estat particularment delicada. L'islandès ha de treballar molt per estar a l'alçada del sistema blaugrana. Ha estat tou en les seves dues primeres accions de responsabilitat directe: primer deixant-se superar per Richardson amb una finta de braç i tres minuts després, en una jugada gairebé calcada, ha estat Porte l'encarregat de deixar-lo enrere i fer gol. La manca de solidesa defensiva ha fet que el tram final del primer temps hagi estat un descontrol que s'ha saldat amb un parcial 4-0, una exclusió de Viran Morros i el Montpeller empatant el marcador.

El líder de la Lliga francesa ha trobat així la tecla per posar una marxa més i castigar sense oposició. La millora defensiva, rematada amb les aturades de Vicent Gérard, ha fet que el Barça perdés la claredat, sense solució. Els homes de Pascual s'han encallat a camp rival, abusant dels llançaments exteriors i encadenant circulacions massa horitzontals. Entre canonades, Aleix Gómez s'ha encarregat de mantenir l'equip a l'eliminatòria. El millor extrem júnior del món ha agafat el relleu d'un gris Víctor Tomás, encadenant tres errades consecutives abans del descans. La seva aportació no ha servit per reconduir la situació. L'equip havia de donar una passa enrere, recuperar les polsacions i assegurar els seus atacs posicionals. Dos errors finals l'han condemnat, allunyant-lo temporalment a tres gols de la classificació. L'eliminatòria viatja a Barcelona.