El Granollers manté les seves opcions de classificació per als quarts de la Copa EHF (25-24)

El Fraikin Granollers manté les seves opcions de classificació per als quarts de final després de superar, de manera agònica, el Wacker Thun suís, per 25-24. Ha estat un partit molt equilibrat, amb un Granollers que ha tingut moments d'inspiració en la primera meitat als quals no ha pogut donar continuïtat i amb un Wacker Thun que, encara que molt penalitzat amb exclusions pel seu major contacte defensiu, no ha donat treva i ha arribat a posar contra les cordes els d'Antonio Rama amb el mateix joc ràpid desplegat en el partit d'anada.

La victòria l'ha ratificat Vukasin Rakocija que, de llarg, ha fet el millor partit des que està en la disciplina vallesana, una victòria que situa els catalans amb cinc punts. El partit ha començat molt tens, amb molt de contacte per part del Wacker Thun i, com ja va passar la setmana passada a terres suïsses, amb extraordinàries intervencions de Marc Winkler sota pals. Això ha fet que la igualtat es mantingués durant els primers deu minuts, amb avantatges mínims inicialment per al Fraikin però també per al Wacker Thun.

Els d'Antonio Rama han aconseguit superar l'exclusió d'Adrià Figueres sense penalitzar massa i, gràcies a un parcial de 4-0 amb dos contraatacs d'Álvaro Cabanas i Édgar Pérez, s'han posat amb un màxim avantatge de tres gols (8-5). En aquest període les parades de Bombom Almeida i els llançaments errats de Lenny Rubin i Nicolas Jann Suter han deixat el conjunt suís parat en atac.

Però com va passar també a l'anada, al Fraikin se li han escapat aquests tres gols de marge, amb l'aparició de nou del porter Winkler i d'alguns llançaments dels catalans que han anat a la fusta. Els locals no han sabut treure partit de les exclusions de Rubin i Von Deschwanden i han vist com el Thun s'arribava a posar per davant a escassos segons per al descans (9-10). Un gran llançament de Marc Caññellas al límit del temps ha permès els de Rama anar-se'n als vestidors amb el marcador igualat.

La segona meitat ha començat amb un Bombom molt entonat que no ha pogut evitar, tot i això, que els de Martin Rubin es posessin per davant amb el 10-11 de Lenny Rubin i, amb el 12-13, de Roman Caspar. Un avantatge que el Granollers ha recuperat després d'una doble exclusió de Suter i Dähler.

Els avantatges mínims del Fraikin i els empats immediats del Wacker Thun s'han anat succeint fins que el conjunt suís s'ha posat per davant de nou amb el 20-21 després de la segona exclusió de Figueres i un gol des dels set metres de Von Deschwanden.

El Wacker Thun s'ha mantingut per davant i ha posat el Fraikin contra les cordes amb un inspirat Jonas Däähler des de la posició d'extrem -dos gols seguits per mantenir el seu equip per davant-. Un gol de Vukasin Rakocija i un altre de Figueres, després d'una falta en atac dels suïssos, ha tornat l'avantatge als catalans a minut i mig per a la conclusió (24-23).

El conjunt català tenia un atac per sentenciar, i després de temps mort de Rama, Rakocija s'ha convertit en l'heroi del partit amb el seu tercer gol que sentenciava la victòria.