Empat del Barça (3-3) i derrota del Reus (4-1) en l'anada dels quarts de final de la Lliga Europea

En l’anada dels quarts de final de la Lliga Europea d’hoquei patins, el Barça Lassa ha empatat (3-3) aquest dissabte contra el Follonica italià i tot es decidirà a la tornada al Palau Blaugrana el 7 d’abril. Per la seva part, el vigent campió, el Reus Deportiu, ha caigut (4-1) a la pista del Liceo gallec i, si vol classificar-se per a la 'final four', haurà de remuntar, a casa, també el 7 d’abril.

Els golejadors en l'empat blaugrana han estat Panadero, Matías Pascual i Lucas Ordóñez i, per part dels reusencs, l'únic gol roig-i-negre l'ha marcat Raul Marin.