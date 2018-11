El Dakar 2019, l'edició més trepidant

Proposar un Dakar interessant s'ha convertit en tota una aventura, similar a la que suposa córrer el ral·li més dur del món. El 2019, el Dakar s'instal·larà al Perú, un únic país per primera vegada en la seva història, però que tindrà el recorregut més trepidant.

Així ho han promès aquest dimarts els organitzadors en la presentació a París de les etapes que conformen l'edició més curta, amb deu jornades entre el 7 i el 17 de gener, amb sortida i arribada a Lima.

"És un Dakar fora del que és habitual. Per primera vegada serà només en un país, tindrà només deu dies, amb un quilometratge diferent i en una geografia en què el 70% serà sorra i dunes", ha afirmat el director de la prova, Etienne Lavigne.

El ral·li trenca amb moltes de les seves tradicions, en part com a conseqüència de la seva permanent recerca de nous reptes, en part, obligat per les circumstàncies, de tot caire, que l'han portat a atrinxerar-se al Perú. "Ens hem trobat amb una geografia que ens permet proposar moltes coses diferents. Cada etapa serà diferent del dia anterior i això pocs països ho permeten", ha afegit Lavigne.

Una aposta agosarada que ha despertat la curiositat dels amants del Dakar, que tindrà una de les seves nòmines de sortida més nodrides, amb 334 participants, per sobre de la mitjana. "És l'any que tindrem més cotxes des del 2015", assenyala el director, sorprès de la resposta que ha tingut una edició tan diferent del que és habitual.

El ral·li començarà a Lima però es desenvoluparà al sud de la capital, essencialment al desert d'Ica. A diferència d'altres edicions, la cursa ha creat tres grans seus generals: Pisco, Sant Juan de Marcona i Arequipa, que acollirà la jornada de descans el dia 12. "Per respectar el medi ambient i el patrimoni vam acordar aquesta configuració amb les autoritats peruanes", ha indicat Lavigne, que assegura que aquest model facilita també l'organització i limita l'esforç dels participants.

"Això no vol dir que hagi de ser un Dakar menys dur", puntualitza el director, que augura "una edició dura, en la qual caldrà anar a buscar cada segon i que pot mantenir la tensió fins al final". Les especials seran més curtes del que és habitual, tot un atractiu per als pilots no professionals, el que sumat a menys etapes completa una edició d'una mica menys de 3.000 quilòmetres, enfront dels 5.000 habituals.

La sorra i les dunes marcaran aquest Dakar, que els organitzadors creuen que recordarà l'Àfrica més que en cap de les edicions que ha acollit l'Amèrica Llatina des de el ral·li hi va arribar el 2009. "La navegació serà crucial, però saber negociar bé les dunes es convertirà en clau. Al Perú hem trobat un terreny meravellós", assenyala.

Després d'haver rebut la negativa de Xile, Bolívia i l'Argentina, que havien estat els refugis del ral·li a l'Amèrica Llatina, el Perú va emergir com l'escenari únic. Lavigne es felicita d'haver pogut proposar un recorregut variat en un únic país, però creu que, en el futur, el Dakar tornarà a transcórrer per diversos països, tot i que assenyala que és "molt aviat" per saber per on. "¿Tornar a l'Àfrica? Crec que encara és aviat, però també és veritat que l'Àfrica és molt gran i no tenim per què anar als escenaris tradicionals", assenyala l'organitzador, que matisa que l'"Amèrica Llatina encara no ha revelat tots els seus encants".