Dovizioso guanya a Sepang i ajorna el títol de Márquez a València

Marc Márquez no ha pogut aconseguir el títol a Sepang. El català, que necessitava ser primer o segon per dependre d'ell mateix per ser campió, ha estat quart i això, sumat al primer lloc de Dovizioso, ha ajornat el títol de campió del món a València, l'última cita de la temporada.

Allà, Márquez faria prou sent dotzè per sumar el quart títol de campió del món de MotoGP en cinc anys.

La cursa ha començat amb una gran sortida de Márquez, que ha intentat situar-se primer (arrencava setè) però s'ha obert molt en el primer revolt després de frenar més tard que ningú i s'ha situat tercer, just per darrere de Zarco i de Lorenzo, i just per davant de Dovizioso. L'italià, que necessitava acabar per davant de Márquez per intentar ajornar el títol del català, l'ha superat quatre voltes més tard, però Márquez s'hi ha tornat. Un gir més tard però, el de Ducati l'ha passat i ja no ha obtingut resposta per part del català, que s'ha quedat quart, una posició que ja no ha abandonat.

Les Ducati han passat a l'atac i han superat Zarco en la volta nou. Ha estat llavors quan tothom ha fixat la vista en Jorge Lorenzo. Si el mallorquí guanyava la cursa i Márquez acabava quart, el català era campió del món; però si el balear deixava passar el seu company d'equip, Márquez hauria d'esperar a València. Els temps de Lorenzo no baixaven i tirava al capdavant de la cursa. "'Dovi' té més ritme, No hi ha missatges, Lorenzo és un professional", ha dit als micròfons de Movistar Davide Tardozzi, coordinador de Ducati. Però tres voltes més tard, la realització del Mundial ha mostrat el missatge que l'equip li ha ensenyat a Lorenzo, que li ha suggerit que canviés el mapa de carrera al 8. Un missatge enigmàtic que només entenen ells i que ha obert la porta a les especulacions. "Hem fet el que era just fer en aquestes condicions", ha dit després de la cursa Luigi Dall'Igna, director general de Ducati. Un nou missatge enigmàtic, amb moltes possibles lectures.

Més encara quan, a quatre voltes per al final, en l'últim revolt del circuit, Lorenzo ha patit un ensurt (gairebé cau) i Dovizioso l'ha superat a la recta. El mallorquí ha explicat després de la cursa que després de l'ensurt que ha patit ha "intentat seguir" Dovizioso però que, sabent que era ell ha forçat, "però no al límit". "Podem dir que ho he intentat al 90%. Calia arriscar molt a les frenades per avançar-lo, però patinava molt i no he volgut cometre cap estupidesa", ha apuntat a Movistar després de la cursa. El mallorquí ha explicat que no ha vist el missatge de Ducati que li indicava que canviés al mapa 8 i, sobre les ordres d'equip, ha dit: "Havíem parlat sobre el tema, ja sabia què calia fer, però jo he intentat guanyar". Quan Izaskun Ruiz li ha repreguntat sobre les ordres d'equip, Lorenzo, rient, ha respost: "Ja portem quatre preguntes sobre això...".

Dovizioso s'ha defensat assegurant que ell no és "un pilot polític" a qui li agradi "guanyar les curses amb ajudes". "Jo no li he demanat a Ducati que m'ajudi, no sé res. Soc esportiu i crec que cal guanyar el triomf al territori. Podria ser que Ducati hagi parlat amb altres pilots, no ho sé", ha conclòs.

Així, Dovizioso ha guanyat la cursa per davant de Lorenzo i de Zarco, que de nou ha pujat al podi superant de nou les Yamaha de l'equip oficial.

Morbidelli, campió del món de Moto2

Franco Morbidelli ha aconseguit el títol de campió sense pujar a la moto. La caiguda de Thomas Luthi durant els entrenaments de dissabte ha fet que el pilot suís no pogués prendre part en la cursa i que, per tant, l'italià aconseguís el títol abans que s'apaguessin els semàfors vermells. El triomf ha estat per a Miguel Oliveira, seguit de Brad Binder i de Franco Morbidelli que, per tant, ha celebrat el campionat al podi. Pel que fa als catalans, Xavi Vierge ha estat vuitè i Isaac Viñales, novè. Àlex Márquez ha caigut i no ha pogut acabar la cursa.

Mir celebra el títol amb un nou triomf

Joan Mir, que a Austràlia ja va proclamar-se campió del món, ha aconseguit a Sepang un nou triomf, el desè de la temporada. El mallorquí, que a València buscarà la onzena victòria de la temporada, ha guanyat per davant de Jorge Martín i d'Enea Bastianini, que l'han acompanyat al podi. Arón Canet ha acabat vuitè.