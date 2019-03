Hamilton avisa i a Austràlia suma la 'pole' amb autoritat

Melbourne sempre ha estat un traçat que en els últims temps s'ha adaptat a la perfecció als Mercedes. I així ha tornat a ser. Hamilton, que els cinc títols de campió del món que ha aconseguit els ha començat amb una 'pole' al Gran Premi d'Austràlia, el que inaugura la temporada, ho ha tornat a fer. El britànic, gairebé sense despentinar-se, ha marcat el millor registre i aquest diumenge (6.10 hores, Movistar F1) sortirà primer, amb el seu company Valtteri Bottas al costat.

De fet, Hamilton ha dit per ràdio abans de començar el primer intent de volta ràpida que tenia problemes amb el fre davanter dret, però tot i que la primera volta no ha estat del tot perfecta, després de passar pels boxs i tornar-hi, sí que ha marcat un gran registre: 1:20.486, el que representa un nou rècord de pista. Bottas, que venia pel darrere, ha acabat segon, després de marcar un 1:20.6. Vettel, més lent, ha acabat tercer, a set dècimes de Hamilton. Leclerc ha estat cinquè després de veure's superat per Verstappen en l'últim sospir.

Qui no ha tingut sort ha estat Carlos Sainz. El madrileny s'ha trobat amb Kubica (que ha xocat contra el mur i ha punxat la roda) en el seu últim intent de volta ràpida i arrencarà 17è. El seu company, el debutant Lando Norris, començarà diumenge des del vuitè lloc de la graella.

Tampoc ha estat el dia dels Renault, ja que els dos han quedat eliminats a la Q2 (Ricciardo ha estat 12è i Hülkenberg, 11è).

Graella de sortida GP d'Austràlia de F1

1. Hamilton

2. Bottas

3. Vettel

4. Verstappen

5. Leclerc

6. Grosjean

7. Magnussen

8. Norris

9. Räikkönen

10. Pérez

11. Hülkenberg

12. Ricciardo

13. Albon

14. Giovinazzi

15. Kviat

16. Stroll

17. Gasly

18. Sainz

19. Russell

20. Kubica