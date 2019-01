Jorge Lorenzo, al quiròfan de nou

L'any no ha començat bé per a Jorge Lorenzo, ja que el nou pilot d'Honda és a Barcelona per tornar a passar pel quiròfan. Després de ser operat del peu a principis de desembre, aquest cop serà del canell. El mallorquí es va fracturar l'escafoide entrenant-se a Itàlia, fet que l'obliga a tornar a passar per la sala d'operacions quan falten poc més de quinze dies perquè comencin els tests de Sepang.

Unfortunately @lorenzo99 has sustained a fracture to the left scaphoid while training in Italy.



He will undergo surgery tomorrow (Jan 21) after additional checks.



Further information to follow tomorrow after his operation. — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) 20 de gener de 2019

Segons informa el diari 'Corriere del Veneto', Lorenzo va anar per unes molèsties a la mà a la clínica Pederzoli, a Peschiera del Garda, on li van detectar la lesió. El mallorquí, doncs, va prendre la decisió de volar cap a Barcelona, on aquest dilluns serà operat just abans que dimecres sigui presentat a Madrid amb el seu nou equip, el Repsol Honda, on formarà al costat de Marc Márquez, actual campió del món.