Marc Márquez, el millor del primer dia de tests a Sepang tot i les molèsties a l'espatlla

No ha passat un hivern fàcil. Allunyat de les motos, la gasolina i els circuits per haver-se de recuperar d’una operació d’espatlla obligatòria (l’any passat li va donar molts problemes, perquè li causava contínues luxacions), Marc Márquez pensava cada dia en el 6 de febrer, el dia en què començaven els tests de pretemporada al circuit malai de Sepang. El seu equip comptava els dies per al primer Gran Premi de la temporada, el de Qatar, però ell tenia entre cella i cella no perdre’s els tests de pretemporada, que els equips aprofiten per provar les novetats que els tècnics han estat desenvolupant a la fàbrica els mesos d’hivern.

Així, una setmana després de passar per la sala d’operacions (els doctors Xavier Mir, Víctor Marlet i Teresa Marlet el van operar el 4 de desembre), ja va començar la rehabilitació al costat de Carlos J. García, el seu fisioterapeuta de confiança. Cinc hores al dia, repartides en dues sessions, amb l’objectiu de tornar a ser el d’abans. Fins i tot, com el mateix pilot i el seu fisioterapeuta van reconèixer, li van haver de desmuntar les motos que tenia a casa per evitar temptacions. Després de molta espera, fa uns dies va agafar el primer avió de la temporada cap a Malàisia per tornar-se a enfilar a la seva Honda. I ahir, de nou, després de dos mesos d’inactivitat, es va retrobar amb les sensacions de posar-se la granota i el casc, pujar a la moto envoltat dels seus mecànics i sortir a la pista. Va tocar fer-ho amb moltes precaucions, poques voltes i sense buscar el límit per evitar com fos una caiguda. I, tot i això, tot i arribar-hi a mig gas, va marcar el millor temps, com si res no hagués passat.

“Estic content perquè he tornat a pujar a la moto, però també esperava trobar-me millor”, reconeixia el de Cervera. L’espatlla encara es queixa i li recorda l’operació. “Em falta força, hi ha molta feina a fer, i per això m’he aturat tan aviat. Em falta força sobretot a les frenades i en els canvis de direcció esquerra-dreta. Per sort, només pateixo als revolts d’esquerres”, explicava després de baixar de la moto, amb l’espatlla encara adolorida per l’esforç que havia fet. “Estic bé per donar dues voltes, però ara per ara no puc ser constant. He de pilotar de manera diferent de com ho faig habitualment, ara he de ser més suau. Bàsicament freno abans. Per això és important no confondre’ns, perquè no freno així normalment i l’entrada als revolts és més agressiva”, recordava.

Amb un registre d’1:59.621, va aconseguir el millor temps de la sessió, tot i estar-se poc més de tres hores a la pista. “És important gestionar l’aspecte físic. La millor cosa era que no estava còmode sobre la moto però els temps sortien”, afegia. De fet, excepte Mika Kallio, ell va ser el pilot que va donar menys voltes al traçat de Sepang, 29, amb la intenció de descansar per poder continuar provant coses de la moto els pròxims dies. “Estem provant coses, però la llista és molt llarga. Honda ha treballat molt aquest hivern”, explicava.

De fet, l’altre pilot de l’equip Repsol Honda, Jorge Lorenzo, no és present al circuit. El mallorquí, que es va haver d’ operar del canell després de caure mentre s’entrenava, es perdrà aquests tests i l’equip l’ha substituït pel pilot provador, Stefan Bradl. “Tenir-lo és una gran ajuda, crec que és un dels millors pilots de proves. Els seus comentaris són molt semblants als meus”, indica Márquez.

Bona jornada per als catalans

La primera jornada de tests de pretemporada va ser bona per a alguns dels pilots catalans, perquè quatre d’ells van ocupar les primeres posicions de la taula de temps i van ser els únics que van fer baixar el crono a 1:59. Álex Rins, amb la Suzuki, va acabar segon i amb bones sensacions, seguit de Maverick Viñales (el seu company a Yamaha, Valentino Rossi, tan sols va poder ser sisè). Tito Rabat (Ducati), que també reapareixia, encara coix, després de recuperar-se de la lesió, va tancar la primera jornada de tests amb el quart millor registre, Pol Espargaró (KTM) va ser desè i el seu germà gran Aleix (Aprilia) 13è.