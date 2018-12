Cinc anys protegint una llegenda en silenci

El 29 de desembre del 2013, a Méribel, als Alps francesos, el set cops campió del món de Fórmula 1 Michael Schumacher patia l'accident més greu de la seva carrera. Lluny dels circuits, sense monoplaces, sense gasolina. Després de 18 anys jugant-se la vida a 300 km/h, l'incident que el va allunyar de la vida pública el va patir esquiant, una de els seves aficions preferides. L'alemany estava fent unes baixades amb el seu fill quan es va donar un cop contra una roca i el casc que duia es va trencar. Les primeres informacions van revelar que el pilot patia un traumatisme cranioencefàlic, amb hematomes intracraneals i edema cerebral difús. Ràpidament, Schumacher va ser traslladat a la clínica de Moutiers, i d'allà, al centre mèdic de Grenoble, on va ser sotmès a una intervenció quirúrgica d'alt risc. De fet, per evitar més danys, els metges li van induir el coma i el van operar per segon cop.

Però des d'aquell dia, poc més se n'ha sabut. L'entorn del pilot, que va dir que s'havia despertat del coma el juny del 2014 –quan va ser traslladat a l'hospital universitari de Lausana–, ha apostat per no revelar el més mínim detall de l'estat de salut del campió del món de Fórmula 1. Des de finals del 2014 viu a casa seva, a Gland, a Suïssa, on la seva dona, Corinna, va decidir adaptar una habitació perquè pogués seguir allà la seva recuperació, allunyat dels focus mediàtics. 15 especialistes, entre metges, infermers i terapeutes, cuiden l'alemany diàriament, i s'ha calculat que el cost del seu tractament ascendeix a uns 55.000 euros setmanals. L'última informació que va fer pública la família data del setembre del 2014, quan van indicar que Schumacher havia aconseguit "millores" i afegien que encara li quedava "un llarg i dur camí per recórrer".

De la seva recuperació no n'han transcendit imatges. Tant la seva dona com Sabine Kehm, ex cap de premsa i persona de màxima confiança de la família Schumacher, no han facilitat cap més informació i han portat als tribunals tots els que han intentat treure qualsevol detall de l'estat del set cops campió del món de F1. L'única informació que s'ha anat coneixent l'han transmès persones que han anat a veure el pilot, com ara Jean Todt, president de la FIA i amic de la família. Ell va assegurar recentment que havia anat a casa dels Schumacher i que havia estat veient el GP del Brasil amb el pilot. El 'Daily Mail' britànic també va publicar que Schumacher no està postrat al llit ni necessita un respirador artificial per mantenir-se amb vida, fet que dona esperança als seguidors de la llegenda de la F1.

50è aniversari

El 3 de gener Schumacher celebrarà el seu 50è aniversari. Per recordar-ho, la seva família va compartir a la seva pàgina web una entrevista feta abans de l'accident en què el pilot contestava a preguntes que li feien els seus aficionats. Aquesta és l'última imatge que s'ha fet pública del pilot, que, si fossin certes les informacions que asseguren que el seu estat de salut ha millorat, podria estar veient des de la televisió de casa seva com el seu fill Mick ha aconseguit proclamar-se campió del món de la Fórmula 3 europea, un títol que li permetrà disputar l'any vinent la F2 amb l'equip Prema mentre a Ferrari el segueixen de ben a prop, esperant poder tenir un altre Schumacher a les seves files. L'escuderia italiana, de fet, prepara un homenatge per al dia del seu aniversari: al Museu Ferrari, amb la col·laboració de la Fundació Keep Fighting, inspirada en el pilot, inauguraran una exposició en què es repassaran els seus èxits.