Rossi carrega contra Márquez: "És perillós, em fa por"

L'italià Valentino Rossi ha carregat amb duresa contra el català Marc Márquez en les seves declaracions a les televisions després del Gran Premi d'Argentina de MotoGP. Rossi ha assegurat: "És perillós, em fa por estar a la pista amb ell". Sense tallar-se gens ni mica, Valentino Rossi ha dit: "En general em fa por perquè no em sento controlat per Direcció de Cursa, ja que ell fa el que li dona la gana amb tothom".

Rossi ha recordat l' incident amb Márquez i ha explicat: "Ha entrat al revolt vint quilòmetres més fort del que és normal i m'ha anat directe a la cama. No té cap respecte pels rivals i eleva la competició a un nivell perillós per a tothom". Amb un cert sentit de persecució, Valentino Rossi ha dit que té por: "Quan soc a pista amb ell sé que se centra en mi i no em tracta com a la resta; em tracta pitjor".

"El 2015 em va fer perdre el Mundial expressament i no pot ser que toqui sis pilots en un cap de setmana i no passi res. Espero que li diguin alguna cosa perquè, des del meu punt de pista, després del que li he dit a Mike Webb (de Direcció de Cursa), tenen una gran responsabilitat. Si elevem el nivell així, aquest esport serà molt perillós ", ha recalcat un indignat Valentino Rossi davant les càmeres de televisió.

Rossi ha insistit que la d'aquest diumenge ha sigut "una situació molt perillosa" i ha afegit: "Direcció de Cursa hauria de fer alguna cosa perquè, si no, ens podem fer mal; Márquez mai té cap respecte pel seu adversari i si fem una ullada a la cursa, ha sigut perillós amb diversos pilots".

"Sap que si et toca la cama pots caure", ha continuat Rossi. I ha afegit: "Márquez corre així, corre així amb tothom i aquest cop ha sigut excessiu, divendres ja va tallar la trajectòria a Viñales, que si no s'hagués aixecat haurien caigut, ho va fer amb mi i amb Dovizioso als entrenaments i després durant la cursa".

A més, Valentino Rossi també ha parlat sobre la maniobra de Márquez en la sortida: "Si se t'espatlla la moto abans de sortir a la cursa has de sortir de la formació, però ell no ho ha fet, no n'ha fet cas tot i que havia d'estar fora de cursa perquè no pots sortir així". "Si les regles són iguals per a tothom, per què no ho són per a ell? I després de la penalització ha sortit com un boig i ha anat directe a Espargaró, a Tito Rabat, després m'ha buscat a mi, m'ha tirat a terra, i després cap a Viñales", ha enumerat Valentino Rossi, enfadat.

"Després de tantes vegades, no accepto les disculpes"

Preguntat pel gest de Márquez d'anar a demanar-li disculpes, Valentino Rossi ha sigut contundent: "M'ha vingut a demanar perdó amb Puig davant de les televisions, però no és sincer perquè després ho torna a fer. Si demana perdó i rectifica, d'acord, però després de tantes vegades no accepto les disculpes, que vingui a demanar-me perdó em fa riure".

"És el meu últim problema, es tracta d'una situació molt dolenta perquè ha destrossat el nostre esport i és cert que un error el pot cometre tothom, però divendres ho va fer amb Viñales, Dovizioso i amb mi, i a la cursa ho ha fet amb quatre pilots".

Rossi no ha dubtat a demanar una sanció exemplar per a Márquez després de reiterar la seva por que Márquez vagi a per ell i que ho faci amb voluntat de fer-li "tenir por". "He tingut por veient el seu nom a la pissarra perquè sabia que em vindria a buscar; ja ho decidirà Direcció de Cursa, però a 300 quilòmetres per hora cal respectar tots els rivals", ha recalcat l'italià, que ha assegurat, sobre l'actitud de Márquez: "No és inconscient, ho fa amb mala fe".

"No és un esport de contacte com el futbol, ja que aquí et fas mal de veritat, i si tots féssim com ell després de cinc carreres no hi hauria pilots, tots ens hauríem fet mal, i jo no em sento protegit per Direcció de Cursa", ha carregat altre cop Rossi, que ha afirmat que si haguessin sancionat abans Márquez "això no hauria passat".

Márquez es defensa: "No he fet res de manera voluntària"

"He comès un error, involuntari totalment, ja que amb la pista seca no m'hagués passat. Però s'ha bloquejat la roda quan he trepitjat una mica d'aigua", ha explicat Márquez sobre l'incident, i ha afegit: "Per a mi ha estat més errada l'incident amb Aleix [Espargaró] que el de Valentino [Rossi]. El que és segur és que no he fet res de manera voluntària, en cap cas he volgut fer caure ningú ni he anat a buscar ningú". Sobre les paraules de Rossi, el de Cervera ha assegurat que "ell també ha tingut 25 anys". "Em preocupen zero les paraules de Rossi", ha assegurat, abans d'explicar que havia anat al seu box a demanar-li disculpes: "Ell no ha acceptat les meves disculpes i jo ho accepto", ha conclòs.