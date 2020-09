Maria Teixidor: "No descarto una denominació comercial del Circuit"

Diumenge la nova presidenta del Circuit de Barcelona-Catalunya va entregar els trofeus als primers classificats de la cursa del Campionat Mundial de Superbikes, que tancava el primer cap de setmana d’aquesta especialitat en la història de la pista catalana. Era la primera vegada que Maria Teixidor, una advocada barcelonina de 44 anys nomenada al càrrec pel consell d’administració d’aquest equipament l’últim dia de juliol, accedia al podi de Montmeló. Aquest cap de setmana tindrà una autèntica prova de foc en el GP de Catalunya de MotoGP, ja al timó de la instal·lació esportiva després de l’estrena tutelada que va fer en la cursa de F1 a l’agost.

Com va ser l’experiència de viure un Gran Premi de F1 des de dins?

Amb il·lusió i raresa per l’excepcionalitat que vivim. Viure un esdeveniment d’aquesta dimensió, sense públic i amb les mesures del covid, ha sigut força estrany.

Com a espectadora, havia assistit alguna vegada a alguna cursa de motor en viu?

No. Però em sembla un espectacle extraordinari i molt viu, que òbviament necessita el públic. Cal treballar per recuperar una certa normalitat i que puguin tornar a venir espectadors per compartir-ho en col·lectivitat.

A partir del que ha vist aquestes últimes setmanes al Circuit, creu que es convertirà en el que en diem una malalta de la benzina, una petrolhead?

Espero que sí! Acostar-se a un món en què les coses es viuen amb tanta passió i d’una manera tan emocional se t’emporta i t’engresca. Fins ara el que he vist és molta gent dedicada, que ho viu amb il·lusió. Estic segura que em contagiaré d’aquesta energia positiva.

Fent el tafaner he vist als seus perfils a les xarxes socials que, de moment, vostè no segueix ningú d’aquest món. No li interessava abans?

M’interessava seguir-ne l’actualitat. Els diaris esportius en van plens. Però això de les xarxes socials és molt soroll i t’absorbeix massa. Fins ara he intentat centrar-me en els aspectes del meu dia a dia. Hi aniré entrant, i evidentment jo també he començat a tafanejar, i m’interessa, sobretot, anar descobrint la presència de dones en aquest món. A poc a poc estic fent els deures.

Vostè que arriba al Circuit procedent del Barça, qui creu que és el Messi del motor?

A la F1 tenim un Lewis Hamilton imparable, i a les motos un Marc Márquez que, tot i que ara està apartat per la lesió, ha demostrat una hegemonia brutal. És meravellós tenir herois d’aquest estil perquè aquests mons ens posen davant dels ulls el potencial que tenim de fer coses com ells.

¿Hi ha semblances entre el món del futbol i el del motor?

Sí, en el sentit que en aquest nivell d’elit estem parlant d’ entertainment, d’activitats que van més enllà de la pràctica esportiva, que impliquen molts actors i moltes activitats al voltant d’aquest fenomen. Per això crec que són propers, perquè comparteixen molts paràmetres. Són diferents pel que fa al fons, però hi ha coses que es poden aplicar d’un món a l’altre.

Quins són els seus objectius en el càrrec?

Hi ha moltes fites a assolir. Una de molt clara és la renovació dels contractes de la F1 i de MotoGP, i hem de començar les negociacions aviat perquè són esdeveniments que han de mantenir-se al Circuit. L’altra és millorar la governança del Circuit, tenint en compte que és una empresa de capital públic que cal gestionar bé perquè pugui funcionar dins del món empresarial a base d’articular processos perquè tingui un mecanisme àgil i òptim. I un tercer objectiu és intentar generar aliances amb tot el teixit empresarial. Començant pel món del motor, però també amb altres mons que s’hi aproximen, com el de la mobilitat o l’entreteniment, i que puguin donar una vida addicional al Circuit que li permeti un creixement més enllà de les curses.

¿Sense la F1 o les motos, el Circuit deixaria d’estar en números vermells?

És difícil de dir. Potser sí, però també perdríem un generador de riquesa per al territori i per a moltes empreses que són molt importants. No podem perdre el que dona sentit ple a la seva existència, però cal buscar la sostenibilitat a tots els nivells, i l’econòmic és importantíssim.

En la situació actual, en plena crisi econòmica i sanitària, Catalunya es pot permetre un GP de F1?

Hem de treballar pensant en el sentit ampli de les inversions públiques i el que aquestes inversions aporten al conjunt empresarial del país. No ens hem de limitar al moment actual, tot i que evidentment hi ha prioritats. La vida continua i hem de mirar a llarg termini. Cal tenir una mirada llarga i articular plans de futur per generar riquesa i llocs de treball.

Els seus antecessors van negociar molt bé els cànons de les curses d’aquest any, sense espectadors. S’ha passat de pagar a cobrar. ¿Això pot ajudar a sanejar els números del 2020?

Això alleugerirà els números d’aquest any tan complicat i difícil. Però en un any de covid, tenim molts dubtes de com continuarem. Hem de ser capaços de gestionar el futur dins d’aquesta complexitat. Això ens obliga a donar continuïtat a tota aquesta bona feina que s’ha fet.

Quina herència recull al Circuit d’aquesta bona feina feta, com vostè diu, de Vicenç Aguilera i Joan Fontserè?

Pel que he pogut veure treballant junts durant la transició, és una herència meravellosa que ha permès mantenir tot això viu i en marxa. Només puc tenir per a ells agraïment. La vida és una cadena i tots en formem part. Tenim el deure de mantenir la bona herència recollida.

Doncs si això és així, per què els van destituir?

Jo no entro en aquests debats que potser tenen algunes derivades que jo desconec. Només puc dir que tant jo com el director general (José Luis Santamaría) hem tingut una bona entrada i un bon traspàs de funcions.

Si l’Ajuntament no hi segueix aportant diners, el Circuit podria perdre el cognom “de Barcelona”?

L’Ajuntament i el Circuit, que projecta el nom de la ciutat al món, estan molt lligats. Estem en un moment que tots aquells esdeveniments que compleixen aquesta funció s’han de mantenir en aquesta clau. Aquesta possibilitat que apuntes no la considero actualment perquè aquesta aliança té tot el sentit i l’hem de cuidar entre tots.

¿En la hipòtesi que això no passés, apostaria per una denominació comercial d’un patrocinador?

Per què no? Es tracta de treballar per la sostenibilitat econòmica del Circuit. I si aquesta és una opció, s’haurà de valorar com encaixa, i no la descarto.

¿Treballa per portar el Mobile World Congress al Circuit?

Aquesta és una altra d’aquestes aliances naturals que també projecten a tot el món i, per tant, aquests diàlegs s’han d’estrènyer i fer consistents. Explorant aquestes possibles col·laboracions és quan poden sorgir coses noves i creatives. És una bona oportunitat que el Circuit estigui a prop de la innovació i de la mobilitat del futur. I també dels espectacles que requereixen grans aforaments. Per tot això cal establir diàlegs amb interlocutors diferents, nous, més enllà dels de l’esport del motor, que continuen sent la prioritat absoluta.