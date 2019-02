Marc Márquez es veu obligat a parar abans d'hora a causa de l'espatlla

La segona de les tres jornades d'entrenaments que s'estan disputant al Circuit Internacional de Sepang no ha acabat amb les millors sensacions per a Marc Márquez, que només ha completat 37 de les 45 voltes que tenia previstes. Márquez està a la fase final de la recuperació de l'operació a l'espatlla i el dolor que encara arrossega i la falta de control sobre la moto que això li ha provocat han fet que decidís plegar abans d'hora. "Ahir vam parar perquè era l'estratègia i avui hem parat pel mal. No pilotava igual, no tenia el mateix control de la moto i hem decidit deixar-ho aquí", analitzava l'actual campió del món de moto GP tot just abandonar la pista, que superava els 40 ºC.

El pilot de Cervera ocupa la sisena posició de la classificació combinada dels dos dies, gràcies al temps d'1:59.790 que ha registrat a la cinquena volta de les 37 que ha completat aquest dijous, que ha acabat en vuitena posició. Aquesta marca, combinada amb la d'1:59.621 que va aconseguir aquest dimecres, serveix a l'actual campió del món per seguir recuperant sensacions de cara al primer test oficial de Qatar, que tindrà lloc del 23 al 25 de febrer. "Avui hem rodat més o menys com ahir i he provat coses noves, les més importants per a l'equip. He parat per poder estar bé demà", ha explicat Márquez, que només ha rodat la primera meitat del dia i que segueix el període de proves avaluant l'Honda RC213V del 2019.

El pilot català Maverick Viñales (Yamaha) ha sigut el més ràpid en la segona jornada. El de Roses ha marcat el millor temps, amb 1:58.897, amb el qual ha superat el barceloní Álex Rins (Suzuki), que ha cedit 0.527, mentre que l'australià Jack Miller (Ducati) ha sigut tercer, a 0.620.