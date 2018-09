Una lesió aparta Nadal de la final de l'Obert dels Estats Units

Per tercer cop en la seva carrera esportiva, una lesió ha obligat a Rafa Nadal a abandonar un Grand Slam en plena competició. Després d'haver de deixar l'Obert d'Austràlia als quarts de final en fins a dues ocasions per problemes físics (el 2010 contra Andy Murray i el 2018 davant Marin Cilic), aquest cop el manacorí s'ha ressentit d'uns problemes al genoll dret que venia arrossegant des de fa uns dies i ha abandonat la semifinal de l'Obert dels Estats Units contra Juan Martín del Potro quan perdia de dos sets (6-7 i 2-6). L'argentí lluitarà pel títol contra Novak Djokovic.

Odio retirar-me, però seguir jugant un set més així hauria estat massa per mi", ha lamentat Nadal després del partit. El balear ha sentit una "punxada" en el quart joc del segon set, amb 2-2 al marcador, però ha intentat seguir per veure si les sensacions milloraven. "He esperat tot el que he pogut, però en cert moment cal prendre una decisió", ha confessat el manacorí, a qui no ha ajudat l'assistència mèdica ni l'embenat protector.

Nadal, que ha exposat que no se sentia "gens còmode" al no poder "córrer, recolzar el peu ni fer força per servir", ha anticipat que probablement es tracti del mateix problema que va patir al genoll l'any passat: "No m'he trencat un lligament ni ha estat res del menisc, sé molt bé el que hi ha, i és al tendó". Nadal ha acabat sentenciant que marxa de Nova York amb una sensació personal "bastant pitjor" que si hagués acabat perdent. "Me'n vaig d'una manera que realment diria que odio, retirant-me. No crec que la lesió sigui greu, però és limitant i m'impossibilita competir", ha lamentat.

Djokovic, a pel seu tercer títol

Amb Nadal fora de la pista, la primera plaça per la final de Flushing Meadows se l'ha endut Del Potro. L'argentí ja sap què és guanyar el Grand Slam dels Estats Units, ho va fer el 2009 contra Roger Federer. Del Potro, a més, s'ha refet de la derrota que va patir el curs passat a les semifinals de Nova York contra, precisament, Rafa Nadal, que va acabar enduent-se el títol.

L'argentí, de 29 anys, buscarà el seu segon gran torneig contra el serbi Novak Djokovic, que poques hores després s'ha imposat a Kei Nishikori per la via ràpida (3-6, 4-6 i 2-6). "He jugat un gran partit i estic llest per Del Potro", ha assegurat Djokovic, que jugarà la seva vuitena final a Nova York. Una ciutat que se li resisteix, ja que de les set anteriors finals disputades, només n'ha pogut guanyar dues (2011 i 2015). El serbi, vigent campió de Wimbledon, intentarà guanyar dos Grand Slam en un mateix any, fet que no repeteix des del 2015: "He de reconèixer que he estat molt afortunat per la manera com he tornat a competir dins del circuit professional", ha destacat Djokovic, després de deixar enrere uns problemes al colze dret que va patir durant força mesos de l'any passat. Diumenge optarà al seu 14è Gran Slam.