El nou Seient Lliure genera debat

“El seient lliure: 1,31 € pel partit de l’Alabès”. “Van vendre el meu abonament per 116 € i me’n paguen 7,09 €”. “Hem alliberat dos seients de primera graderia de tribuna, i per un d’ells ens han abonat 8,97 €. Jo ja no allibero més”. Aquestes van ser tres de les múltiples reaccions de socis del Barça que, hores després de l’estrena a la Lliga amb menys assistència al Camp Nou (52.356 espectadors) des del 1989 (mitja entrada contra l’Osasuna), van fer palès el seu malestar en veure els pocs diners que havien rebut per haver alliberat la seva localitat a través del sistema de Seient Lliure. L’ARA ha parlat amb alguns dels socis sorpresos, com ara Marc Vilaregut, que lamenta que “la nova normativa no és gens clara”, i qualifica com a irrisori “rebre 6 € per una localitat que es venia per més de 100”. La majoria coincideixen amb l’opinió d’aquest soci, que considera que “el club s’ha explicat molt malament”. “Dilluns vaig necessitar la web de l’entitat i dos diaris per acabar d’entendre la nova fórmula”. Molts tenen la sensació que amb el retorn d’aquestes quantitats “el club es queda el 90% del valor dels seus seients”, i reivindiquen més “transparència i conscienciació” del que significa el Seient Lliure.

Un percentatge per a cada rival i volta

Amb les novetats presentades enguany, el nou mètode de funcionament canvia significativament respecte als cursos anteriors. Al juliol l’entitat va fer públiques algunes de les novetats que presentaria el renovat Seient Lliure, però no ha estat fins a gairebé l’inici de Lliga que, força discretament, han desgranat un dels seus aspectes més transcendentals: la manera en què distribuiran les quantitats que tornaran als socis. Fins al curs passat els abonats que venien la seva localitat amb el Seient Lliure rebien un ingrés del 50% del preu de l’entrada, sempre que es revengués. Amb el nou sistema és possible que alguns socis es tornin a trobar que els tornen 2,65 €, 5,91 € o 6,26 €, per citar alguns dels casos que s’han fet públics i virals a les xarxes socials des de diumenge.

I és que cada partit a l’estadi té assignat un percentatge diferent, que varia en funció de les característiques del rival, i també de si es disputa a la primera o a la segona volta, o de si es té contractat un abonament amb Champions o sense. Així, per exemple, alliberar el seient del partit contra l’Alabès només permetia recuperar un 1% de l’abonament. L’últim partit de Lliga al Camp Nou, que és contra el Getafe (jornada 37), en canvi, està bonificat amb un 6%, una xifra superior a la del derbi contra l’Espanyol (5%) que es jugarà al feu blaugrana a la jornada 29. El clàssic contra el Madrid de la primera volta i el duel davant l’Atlètic de Madrid de la segona són els enfrontaments en què els socis que alliberin la seva localitat podran recuperar més quantitat de diners (un 8%). S’adjudica un 35% del valor total dels abonaments al conjunt de partits de la primera volta i un 65% als de la segona.

Millorar l’assistència i l’antelació

“L’objectiu fonamental del canvi al nou model aprovat és fomentar l’assistència a l’estadi. D’una banda, es dona més valor als partits de la segona volta, perquè cada temporada registrem menys assistència a l’estadi els sis primers mesos de competició. D’altra banda, es vol millorar l’antelació amb què disposem de les localitats alliberades per vendre”, exposen a l’ARA fonts del Barça, que defensen el funcionament i aplicació del nou sistema de Seient Lliure. Des del club blaugrana reivindiquen que “en cap cas s’està penalitzant el soci en relació als ingressos màxims que pot guanyar, sinó que s’està modificant la manera d’aconseguir-los: abans podies arribar al topall una mica abans, però també és cert que això suposava que el seient es deixés d’alliberar (o fins i tot de deixar a un tercer) perquè ja no s’hi veia cap guany”.

És a dir, que qualsevol soci pot continuar recuperant el 95% del valor del seu abonament i, a més, tindrà avantatges si ho fa amb una antelació superior als 20 dies. “Ara sempre es garanteix cobrar un determinat import, es vengui o no la localitat. Si el soci allibera tots els partits durant els 10 dies abans que es jugui, pot recuperar el 95% del cost de l’abonament. Si ho fa 20 dies abans, amb el 70% dels duels ja recuperarà el 95% del mateix cost”, puntualitzen des del Barça. L’entitat defensa la transparència i precisió d’aquest nou format, que permet als socis conèixer des de l’inici de la temporada quina quantitat se li abonarà per cada partit en què alliberi el seient.

No són els únics canvis a què s’hauran d’acostumar els usuaris d’aquest nou sistema. Desapareix la modalitat ingrés, en què s’abonava al compte bancari la quantitat corresponent al llarg dels cinc primers dies després del partit. Ara només s’utilitza la denominada bossa : el que el soci recupera es descompta del preu de l’abonament de la pròxima temporada. També deixa d’existir el seient lliure invers : fins ara es podia alliberar de cop el seient a tots els partits del curs. Les entrade s per a aquests seients no es posaven a la venda fins a 72 hores abans del partit, que era el temps fins al qual es podien recuperar. Amb el nou sistema cal alliberar els seients partit a partit. És un mètode d’alliberament per veure cada cop menys seients buits al Camp Nou.