El nou trident del Barça que demana pas

L’allau golejadora del Barça en els sis primers partits oficials del curs, en què el nou trident blaugrana ha marcat 16 gols, convida a pensar que, després de la marxa de Neymar l’estiu del 2017, l’afició ja ha trobat una nova davantera a la qual encomanar-se: Messi, Suárez i Dembélé. L’argentí lidera la taula golejadora del nou trident blaugrana amb set gols, seguit per Dembélé que, en uns registres inusuals en el francès, n’ha marcat sis. Luis Suárez, a qui sovint li costa afinar el punt de mira en els primers partits del curs, en porta tres. A l’ARA hem volgut comparar els inicis golejadors en els primers sis partits oficials dels altres grans tridents que ha tingut el Barça les últimes temporades. Tots, amb Messi com a denominador comú.

La primera conclusió de la comparativa és esperançadora: només en el tercer i últim any de la MSN (Messi-Suárez-Neymar) es van firmar unes xifres inicials similars, ja que entre tots tres van acumular 13 gols en els primers sis partits oficials del curs 2016-17. Una xifra engreixada, això sí, per una golejada d’escàndol (7-0) contra el Celtic de Glasgow en el primer partit de la lligueta de grups de la Champions. Aquella golejada del conjunt de Luis Enrique es podria equiparar a la del d’Ernesto Valverde contra l’Osca en la tercera jornada de l’actual campionat de Lliga. El trident màgic que van formar Messi, Eto’o i Henry en la primera temporada de Pep Guardiola a la banqueta blaugrana, que va acabar amb la consecució del primer triplet de la història de l’entitat, va sumar 8 gols en els primers sis partits. Un altre trident que els seguidors blaugranes recordaran amb la mà al cor és el que van formar Pedro, Messi i Villa. Tots tres van començar la temporada 2010-11 amb 10 dianes, set de les quals obra de l’argentí. Aquell curs, Messi va tancar la temporada amb 53 gols en 55 partits. L’any següent esclataria en el seus registres golejadors personals: 73 gols en 60 partits. Va fer-ho sense un trident clar, ja que l’arribada de Cesc Fàbregas va fer variar la concepció tradicional de trident.

540x306 El nou trident del Barça que demana pas / ARA El nou trident del Barça que demana pas / ARA

El concepte de trident es va recuperar en la seva màxima expressió el curs 2014-15, amb l’arribada de Luis Enrique a la banqueta blaugrana i amb un Neymar que ja havia superat el seu primer any d’adaptació al Barça després d’una temporada per oblidar amb el Tata Martino com a tècnic. Amb Luis Enrique també va arribar Suárez. Després de superar els quatre mesos de sanció “sense poder dur a terme cap activitat vinculada amb el futbol” que li va imposar la FIFA per una mossegada a l’italià Giorgio Chiellini als quarts de final del Mundial 2014, a finals d’octubre Suárez va debutar amb el Barça. A partir del gener del 2015, i després de superar una visita a Anoeta que li va costar el càrrec a Andoni Zubizarreta com a director tècnic, el trident format per Messi, Suaréz i Neymar va començar a ser demolidor. El resultat: un segon triplet per al Barça i un trident que va acabar el curs amb 122 gols (58 de Messi, 39 de Neymar i 25 de Suárez). Una xifra que va tocar sostre la temporada següent, quan van sumar 131 gols (59 de Suárez, 41 de Messi i 31 de Neymar) que van dur el Barça a conquistar un doblet de Lliga i Copa. Les xifres van baixar en la seva última temporada junts, en què el Barça només va alçar la Copa.

Ara, el nou trident Messi-Suárez-Dembelé demana pas. Tot i que al futbol el que compta és com acaben les temporades i no com comencen, les primeres xifres golejadores del curs conviden a l’optimisme. Durant la temporada veurem si Valverde segueix confiant en Dembélé per acompanyar Messi i Suárez o si, en canvi, acaba apostant per Coutinho a l’extrem esquerre.