La plantilla del Barça fa un esforç de 172 milions per salvar el club de la fallida

Els futbolistes del Barça han acceptat cobrar menys mentre la situació econòmica del club no millori. Han calgut més de vuit hores de reunió al Camp Nou perquè els representants de la comissió gestora i dels jugadors hagin arribat a un acord clau per al futur immediat de l'entitat, que estava amenaçat per la fallida si no es prenien determinades decisions. Calia retallar més de 190 milions d'euros de massa salarial a curt termini per adaptar les despeses a la davallada en la partida d'ingressos provocada pel covid i, finalment, després de dies d'intenses converses, els esportistes professionals amb el sou més elevat (un 70% del pressupost) s'hi han acabat posant bé. Inclòs Leo Messi, que acaba contracte l'estiu vinent. Ara bé, l'ajornament serà de 172 milions, no de 190.

Segons ha informat el Barça a través d'un comunicat, l'acord preveu un "ajust del cost salarial de la temporada vigent (20/21), per import de 122 milions fixos, al qual s'addiciona l'ajornament durant tres anys de les retribucions variables d'aquestes temporada, pressupostades en una xifra aproximada de 50 milions". El pacte està pendent de ratificació dels futbolistes i tècnics implicats, però suposa, segons diu l'escrit, "una fita de gran transcendència per reconduir la situació econòmica actual". Al final, els jugadors perdonen 18 milions menys dels que en un inici pretenia estalviar-se la directiva de Josep Maria Bartomeu, que a principis d'octubre va iniciar un procés col·lectiu amb tots els treballadors del club, esportius i no esportius, per retallar la partida salarial. La plantilla no va acceptar negociar amb la resta de treballadors, així que les converses s'han produït per separat tant abans com després de la dimissió en bloc de la junta.

La renúncia de Bartomeu va rebaixar la tensió de la negociació, però no ha evitat que la mesa hagi allargat els terminis legals. De fet, l'intercanvi de punts de vista entre les parts ha durat més d'un mes, quan la durada establerta en processos d'aquest tipus és de dues setmanes. L'acord posa molt content Carles Tusquets, que fa realitat l'encàrrec que li va fer l'expresident i se sobreposa a l'opinió de diversos jugadors que no el consideraven un interlocutor vàlid per parlar del tema salarial. Entre els 172 milions d'ajornament pactats, les renovacions de Gerard Piqué, Marc-André ter Stegen, Frenkie de Jong i Clément Lenglet en la mateixa línia i l'estalvi de tres milions en sous no esportius, el Barça afronta les pròximes setmanes amb certa tranquil·litat. Ara bé, aquestes mesures no erradiquen el greu problema financer de l'entitat: només el posposen un temps. Feina, per tant, per al president que surti escollit a les eleccions del 24 de gener.

Sarabia sí, Setién no

D’altra banda, el club ha tancat la liquidació contractual dels tres tècnics que van arribar el gener passat de la mà de Quique Setién per substituir Ernesto Valverde i el seu staff. Eder Sarabia, Jon Pascua i Fran Soto han hagut d’esperar més de tres mesos per firmar un acord després del canvi de mans a la banqueta blaugrana, que va tenir vigència només fins al 2-8 de Lisboa contra el Bayern Munic. En un comunicat publicat a les xarxes socials, Sarabia, que seguia en nòmina malgrat no tenir atribucions, ha explicat que tant ell com els seus companys han extingit el contracte per una quantitat de diners inferior a la que els tocava. “No era l’acord que ens corresponia, però l’hem acceptat per acabar amb la degradació que estàvem patint, per començar a pensar en el futur. És evident que el Barça viu una situació preocupant. Es percep quan hi arribes i afecta directament el rendiment esportiu. Hem intentat ajudar a resoldre-la des de dins, però tot i que ho hem posat tot de la nostra part, ens ha resultat impossible. M’acomiado amb un gran sentiment de tristesa, amb l’esperança que el Barça torni a ser el club i l’equip que ens va fer disfrutar del futbol com cap altre”, va escriure.

La gestora ha arribat a un acord amb Sarabia, Soto i Pascua, però no amb Setién, que a mitjans de setembre va denunciar juntament amb els seus ajudants el Barça “per incompliment dels contractes laborals”. L’entrenador càntabre negocia en solitari i encara no ha aconseguit tancar un pacte per desvincular-se del tot de l’entitat. Bartomeu el va cessar després de la desfeta a Lisboa i va posar Koeman al seu lloc sense reparar que Setién tenia contracte blindat fins al 2022.