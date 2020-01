Anoeta, prova de foc per examinar el nivell d’Andrés Prieto

El sorteig de setzens de final va decidir que l’Espanyol visités aquest dimecres (21 h, DAZN) un dels rivals més difícils que li podien tocar, la Reial Societat. Un equip que ve de marcar-li vuit gols al Becerril i quatre al Ceuta a la Copa, i que a la Lliga és el quart màxim golejador. El conjunt donostiarra serà, per tant, una autèntica prova de foc per al fons d’armari espanyolista, especialment per al porter Andrés Prieto. L’alacantí afrontarà la cita més important des que és jugador del primer equip de l’Espanyol i, probablement, una de les més transcendents de la seva carrera. I és que, a l’ombra de Diego López, que aclapara la Lliga i l’Europa League, l’alacantí sap que, si no hi ha una lesió o sanció del gallec, tot apunta que enguany només podrà participar a la Copa.

Amb 26 anys, Prieto afronta la seva tercera temporada a Primera. Fins ara, però, no ha tingut protagonisme des que va sortir de l’Espanyol B, el 2017. A Màlaga va quedar eclipsat per Roberto Jiménez, primer, i per Munir, després, i a Leganés li va passar el mateix amb Cuéllar. L’Espanyol va recuperar-lo aquest estiu perquè reunia diversos condicionants que el feien atractiu: va firmar per dos cursos, més un tercer d’opcional, a cost zero i amb un salari assequible. A més, coneix a la perfecció la casa, després de passar tres anys al futbol base, i assegura competència sense generar conflictes al vestidor tot i no jugar. “Tots els jugadors volem participar i jugar, però entenem que la competència és dura. Qui decideix qui juga és l’entrenador, jo no vaig més enllà de treballar per posar-l'hi difícil. No em queda altre remei que seguir esperant la meva oportunitat i intentant jugar no només la Copa, sinó en qualsevol competició”, va reconèixer fa unes setmanes.

Tot just ha disputat tres partits oficials aquest curs, contra el CSKA Moscou, el Lleida Esportiu i el San Sebastián de los Reyes, però en tots aquests partits ha demostrat que és un porter de garanties. Només ha rebut un gol en 270 minuts i, el més important, ha fet diverses aturades de mèrit (set en total), en especial dos mà a mà davant Txàlov i Joel que va resoldre amb el peu. Dues intervencions de reflexos que són possibles gràcies, en part, a la seva alçada (1,94 m) i a la seva agilitat. “En aquests dos anys fora de l’Espanyol he millorat mentalment, tinc més experiència i vinc més fet. Vaig marxar sent més nen i torno més home”, va apuntar en la seva presentació.

L’alacantí vol demostrar que no és un porter pont entre Diego López (que té 38 anys i acaba contracte aquest mes de juny) i els joves del filial a qui el cub té marcats com a futuribles per al primer equip: Adrià López (21 anys) i Joan Garcia (18). Dues promeses que, de moment, necessiten un període de creixement i maduració fins a fer el salt cap al primer equip. Mentrestant, Prieto sap que serà l’encarregat de defensar la porteria blanc-i-blava quan a Diego li toqui descansar. El porter vol convertir Anoeta en un punt d’inflexió, conscient que la Copa és una competició en què es donen oportunitats. En el segle XXI, l’Espanyol ha utilitzat fins ara 15 porters diferents en aquesta competició, 10 dels quals van trobar a la Copa la primera oportunitat per mostrar-se i acabar tenint minuts a la Lliga. Alguns, com Kiko Casilla o Pau López, la van aprofitar. Ara és el torn d’Andrés Prieto.