Rubi: “No hem estat a l’alçada, ho hem de reconèixer”

Rubi té clar que, per més males notícies que rebi, en forma de derrotes de l’Espanyol, no abaixarà els braços. Després de caure contra l’Eibar, el tècnic maresmenc ha reconegut que no han estat “a l’alçada”. “Juntament amb el de Getafe, ha estat el pitjor partit de l’equip. No estem en una posició delicada, no mirem al descens, però ens està costant guanyar fora de casa”, ha apuntat el tècnic, que ha deixat la porta oberta al fet que es busqui algun reforç hivernal: “El club intentarà reforçar l’equip, però sempre ho ha intentat”.

Sobre els problemes que està patint el seu equip a domicili, Rubi ha insistit que acabarà “trobant la tecla fora de casa”. “Fins ara no l’he trobat, això no ens afectarà pel partit contra el Betis”, ha comentat. Rubi ha negat que la derrota a Ipurua hagi estat un problema d’actitud: “No crec que els nostres jugadors no hi hagin anat amb ganes, el que passa és que els jugadors de l’Eibar són molt forts, juguen a això”.