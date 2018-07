La Garrotxa posa les bases de l'era Rubi

L’Espanyol va tancar ahir l’estada a la Garrotxa amb un triomf, amb remuntada inclosa contra l’Olot (1-2) que va confirmar que encara queda molta feina per fer. Els blanc-i-blaus van estrenar-se en la pretemporada amb només un fitxatge, però amb set cares noves respecte l’equip que va tancar el curs passat. Un debut intens en l’àmbit físic, però plàcid per la falta de pressió, que no serveix com a prova exacta per veure fins a quin punt l’equip troba a faltar el davanter Gerard Moreno.

Les altes expectatives posades en el debut del substitut del perpetuenc, Borja Iglesias, i en les proves del VAR havien donat alicients a un amistós on pràcticament no van aparèixer: el gallec va tenir tres oportunitats per marcar, però va marxar amb les mans buides. El panda no va marcar, però si que va deixar alguns interessants moviments d’esquenes a porteria que, de ben segur, es repetiran durant la temporada. El videoarbitratge, al seu torn, va restar inèdit, ja que Hernández Hernández no el va sol·licitar en cap moment. Ni tant sols per una agafada de Pipa sobre Alan, que va caure a l’àrea en un córner. Malgrat les protestes del públic, l’àrbitre no en va voler saber res, ni tant sols consultar la jugada.

540x306 Borja Iglesias s'ha estrenat com a blanc-i-blau a Olot / RCD ESPANYOL Borja Iglesias s'ha estrenat com a blanc-i-blau a Olot / RCD ESPANYOL

L’Olot va deixar clar que ha pres bona nota del Mundial, i va avançar-se amb una jugada a pilota aturada que l’Espanyol no va defensar gens bé. De ben segur que en va prendre bona nota de cara al futur un Rubi que ha treballat de valent en aquests nou dies d’estada a la Garrotxa, on ha posat les bases del projecte que comença a cimentar a l’Espanyol. Ahir va apostar per un 4-4-2, per bé que la falta de ritme dels dos equips que va formar van deixar clar que encara falta rodatge global. Si més no, va ser la primera ocasió de veure a pràcticament tota la plantilla en acció. El tècnic sap que haurà d’acceptar la sortida d’alguns jugadors, però abans de deixar-ne marxar a alguns vol veure’ls a tots i donar-los l’oportunitat de començar de zero.

Un dels jugadors que va donar un pas endavant va ser Melendo, que va firmar el primer gol de la pretemporada amb un bonic xut des de la frontal. “Tenia moltes ganes de marcar, he de fer més gols”, somreia després del partit el menut atacant, que vol tenir un pes major al que va tenir el curs passat sota les ordres de Quique Sánchez Flores.

Rubi marca la pressió post pèrdua

Entre els trets distintius de l’estil de Rubi que van poder-se intuir, la sortida de la pilota jugada -l’Olot no va anar a buscar gaire a camp contrari- i, sobretot, una ràpida i efectiva pressió després de pèrdua que no deixava marge de relaxació al rival. Primers indicis del que pretén ser un equip treballat que, com va demostrar a la segona part, té diferents recursos. Si Borja i Álvaro van viure encallats per la manca d’espais, Baptistao i Puado se’ls van fabricar amb desmarcades verticals i, sobretot, la fluïdesa en la circulació de Darder i Àlex López, més actius que un Granero atabalat. El brasiler només va necessitar un minut i mig per certificar la remuntada. El resultat, però, era el de menys. El més valuós del pas de l’Espanyol per la Garrotxa són les primeres premises del nou tècnic blanc-i-blau Joan Francesc Ferrer Rubi.