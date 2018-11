Rubi: "Messi és el millor jugador de la història, sens dubte"

Aprofitant l'aturada per seleccions, el tècnic de l'Espanyol, Joan Francesc Ferrer 'Rubi' , ha concedit una entrevista a 'Betevé', on ha reconegut quin és per a ell el millor jugador de la història. "Per a mi, sense discussió, és Messi. Qui digui el contrari, o és un aficionat o el que sigui. No hi ha color. Soc molt respectuós amb els jugadors a qui no he pogut veure, només els he vist en vídeo i són extraordinaris, però dubto que puguin ser millors que Messi".

Sobre la seva etapa al Barça, l'entrenador maresmenc ha reconegut que li va servir "molt" estar en un vestidor ple d'estrelles. "Va ser un any farcit de circumstàncies atípiques. La mort del Tito, que marxés un president, va ser tot molt estrany. Sobre el vestidor ple d'estrelles, són més normals del que ens pensem, el que passa és que com que en parlem més del normal, perquè són estrelles i s'ho han guanyat, sembla que ho mitifiquem, en fem una bombolla i deixin de ser persones normals. Tito Vilanova i Tata Martino eren especialistes en la gestió de problemes d'aquest tipus".

El tècnic de l'Espanyol també ha parlat de la seva preferència pel que fa a la durada de la seva etapa en una banqueta: "El Rubi de naixement és d'estar molts anys en un lloc. La meva mentalitat és poder fabricar alguna cosa, anar perfeccionant-ho. Crec poc en la cultura llatina, de sang calenta, i pensar que ara ets molt bo i l'endemà molt dolent. Jo he anat a tots els llocs amb aquesta mentalitat. I després t'adones que dures un any en cada lloc. T'hi deixes la pell, mires futbol base, penses què pots fer l'any vinent, però es cansen de tu i volen canviar. Aquest és el meu esperit". El maresmenc ha afegit que "després de voltar per tot arreu" ara és a "casa", però ha advertit que els resultats condicionaran la seva feina: "Entenc que la de l'entrenador és una figura que es desgasta molt, a la qual si no es guanya un partit ja es busca què no ha fet malament aquest home, molta gent s'ho creu i és molt complicat. És la nostra manera de ser, en altres països no és així, es té més afecte cap a l'entrenador".

Rubi ha recordat quin és el jugador de la història de l'Espanyol que més el va marcar: "Jordi Lardín era de la meva edat, una màquina de fer gols espectacular". A la pregunta sobre quin és el jugador amb què s'identifica més de l'Espanyol actual, ha respost que Sergio García. "Em dona moltes voltes, però la forma de jugar era similar".

Sobre si li fa por plantejar-se objectius alts de cara a la segona volta, Rubi assegura que no té por: "Si acaba passant que anem cap avall, no serà per un problema de mentalitat. Ho tenim molt clar al vestidor. Pot ser per qüestions de joc, que els rivals creixin molt i se situïn al mateix nivell, o tu no puguis millorar-lo".

Rubi també ha valorat positivament que la Lliga segueixi força igualada després de 12 jornades: "Això fa que la Lliga estigui sent més atractiva. Passen les jornades i segueix estant igualada, me n'alegro moltíssim. Això obre les possibilitats a moltes coses. Ja estem lluitant per Europa, veurem com acaba això". L'objectiu per a aquest curs, ha insistit, és "atacar el que hi ha davant". "Si a final de curs estem en aquesta situació, lluitarem per un objectiu que ens plantejarem aleshores, no a principi de temporada", ha afegit.