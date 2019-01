El representant de Munir confirma que el davanter ha estat apartat i no jugarà més

Francisco Valdivieso, representant de Munir, va afirmar en declaracions a BeIN Sports, que "la setmana del partit contra el Celta, Munir va rebre la notícia per part de l'entrenador que no el tornarien a convocar fins que no es decidís a renovar. Va ser una gran decepció. Munir està agraït al Barça, però no s'han complert totes les coses que li ha promès la direcció esportiva i per això no ha renovat". Valdivieso, doncs, confirma que Munir no jugarà més amb el Barça si continua sense renovar.

A Munir se li acaba el contracte al juny i ja té llibertat per negociar amb altres clubs. "Ha rebut moltes ofertes", ha dit Valdivieso. El jugador encara podria renovar amb el Barça, però segons el seu agent no és la prioritat.