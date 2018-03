Irlanda regna als Sis Nacions, Anglaterra plora

Quan feia més de dues hores que ja s'havia acabat el partit a l'Aviva Stadium de Dublín, ha començat la festa a la capital d'Irlanda. La selecció irlandesa s'ha proclamat campiona del Trofeu de les Sis Nacions de rugbi quan encara falta una jornada per jugar, després de passar per sobre dels escocesos (28-8), un resultat que els donava el títol sempre que Anglaterra no fos capaç de guanyar a París anotant quatre assajos. I el XV de la Rosa ni tan sols ha guanyat a l'Stade de France, de manera que ha encaixat la segona derrota consecutiva (22-16). En l'última jornada, Anglaterra rebrà Irlanda al seu feu de Twickenham sense opcions, en un partit en què Irlanda, en cas de guanyar, aconseguirà ser campiona amb un Grand Slam (guanyar tots els partits) per tercera vegada en la seva història (1948 i 2009).

Ha sigut un Sis Nacions sorprenent perquè Anglaterra, renascuda des que el tècnic australià Eddie Jones va arribar a la banqueta el 2015, sortia com a gran favorita per guanyar per tercera vegada el torneig, una fita només assolida pels anglesos un cop durant els anys 1912, 1913 i 1914, ja fa més d'un segle. Però després de guanyar els dos primers partits contra italians i gal·lesos, Anglaterra va patir una traumàtica derrota a Escòcia (25-13), en un partit que es va acabar amb Jones, tècnic dels anglesos, denunciant una agressió en una baralla als vestidors.

540x306 Una imatge del França-Anglaterra del Sis nacions de rugbi / EFE Una imatge del França-Anglaterra del Sis nacions de rugbi / EFE

L'ensopegada a Murrayfield deixava els anglesos en mans d'una selecció irlandesa que, sense fer soroll, ha anat fent via. Després de guanyar a l'últim segon del partit de la primera jornada a París (13-15), va cruspir-se els italians (56-19), va superar els gal·lesos (37-27) i, finalment, va obtenir la victòria contra una Escòcia que, en cas de guanyar a Dublín, hauria tingut opcions de guanyar el torneig per primer cop des de l'any 1999. Però Irlanda no ha donat opció al XV del card i s'ha imposat per 28-8. Greig Kaidlaw ha situat el 0-3 amb un xut a pals, però ha sigut un miratge. Irlanda de seguida s'ha fet seu el control i ha arribat al descans amb 14-3 gràcies a les marques de Jacob Stockrdale, la primera després d'una recuperació al mig del camp. Totes transformades Johnny Sexton. A la represa, tot i el coratge d'Escòcia, Irlanda ha imposat la seva llei després que Conor Murray ampliés distàncies i Sexton transformés. La marca de Blair Kinghorn –no transformada– només ha servit per endolcir el marcador escocès, ja que Sean Cronin ha sentenciat a falta de 10 minuts amb un nou assaig que ha passat Sexton.

Amb la feina feta, els irlandesos han quedat pendents del partit de França, en què Anglaterra ha decepcionat. Els anglesos necessitaven quatre marques, però al descans no en duien cap i s'han limitat a anotar gràcies al peu d'Owen Farrell (9-9). A la segona part, Anthony Watson, amb un placatge alt, ha sigut expulsat 10 minuts i, de passada, ha concedit un assaig de càstig als locals (16-9). Machenaud, impecable amb els peus, ha acabat de decantar un matx (19-9) en què els francesos, jugant el millor partit del torneig, han dominat sempre contra una Anglaterra tan fluixa que no ha aconseguit el seu únic assaig fins al minut 75, gràcies a Jonny May (19-16). Lionel Beauxis ha acabat de decidir amb un últim xut (22-16).

Aquest títol és el tercer dels irlandesos els últims cinc anys (2014, 2015 i 2018), tots amb el tècnic de Nova Zelanda Joe Schmidt a la banqueta. Alhora aquest és el primer títol per a Jordi Murphy, el jugador irlandès nascut a Barcelona.