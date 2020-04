Roses per al personal sanitari i la gent gran

Pocs minuts després de les 8 del matí, un carregament de 5.000 roses entrava per la porta de mercaderies de l’Hospital Clínic, a l’Eixample de Barcelona. Un gest simbòlic que el Gremi de Floristes ha volgut tenir amb tots els professionals sanitaris que aquests dies estan a primera línia de la lluita contra el covid-19. L’objectiu era fer-les arribar tant al personal mèdic com d’administració, de neteja o els tècnics, però també als pacients i familiars que hi ha a l’hospital, per fer una mica especial aquest dia de Sant Jordi estrany i molt complicat per a ells.

Tots han rebut una rosa vermella acompanyada d’un missatge clar i senzill: Tot anirà bé. “Volíem que aquest Sant Jordi tingués una vessant solidària important i per això ens vam empescar aquesta campanya d’homenatge als professionals sanitaris”, explica Dolors Roig, portaveu del Gremi de Floristes, l'entitat que ha organitzat aquesta donació al Clínic juntament amb l’Associació d'Amics del Kitty’s, una entitat cultural que fa aportacions desinteressades en diferents accions solidàries.

A les 10 h del matí un altre carregament –aquest cop de 3.000 roses també acompanyades del targetó amb el lema Tot anirà bé– arribava a l’hospital de Bellvitge amb el mateix objectiu. En aquesta ocasió l’entrega ha sigut possible gràcies a la col·laboració de Mercabarna, que ha ajudat el Gremi en la recol·lecció de flors dels productors del Maresme, perquè poguessin arribar als professionals de l’hospital i als pacients.

Roig explica que els dos hospitals van acceptar encantats quan els van proposar aquesta campanya: “Van estar molt contents de rebre les roses en un dia tan especial”, diu la portaveu, que reconeix que es temien que els centres diguessin que no “per un tema de mesures higièniques o perquè els destorbàvem en un moment molt crític”. Però en realitat els hospitals han rebut les flors amb agraïment, i l’entrega s'ha fet respectant totes les mesures de seguretat i higiene i així han pogut arribar als destinataris.

Roses per als més grans

A més, els floristes també han volgut fer un altre homenatge amb les roses a un dels col·lectius més vulnerables i afectats pel covid-19: la gent gran. Per això, des de primera hora del matí els autobusos i els metros de Barcelona han sortit amb roses de Sant Jordi als seients reservats, acompanyades de punts de llibre que explicaven la campanya i on hi havia escrit el lema Amor gegant per a la gent gran. TMB i el Gremi de Floristes han coordinat aquesta iniciativa, que tenia com a objectiu “retre homenatge a la gent gran, el col·lectiu més castigat pel coronavirus”, segons han explicat des de l’Associació.

Èxit de la campanya a casa

D’altra banda, els floristes han volgut agrair el suport de ciutadans i col·lectius a la campanya #rosadesantjordiacasa. La resposta ha superat totes les previsions, i la majoria de botigues que participaven en l’entrega de roses a domicili el dia 21 d’abril a la tarda ja havien exhaurit les existències.

Des del Gremi s'han mostrat contents perquè, diuen, han sabut “captar el que suposa Sant Jordi, l’emoció de viure aquest dia amb la rosa i el llibre", tot i admetre, lògicament, que "el respecte per les mesures sanitàries, la distribució i la mancança de roses pel tancament dels mercats" han provocat que no poguessin "arribar a tota la demanda”. Però han volgut agrair l’esforç i professionalitat de tots els floristes “que han treballat molt per atendre el màxim de peticions". Igualment, el Gremi ja posa els ulls en el futur: "Emplacem a tothom el 23 de juliol, per celebrar Sant Jordi al carrer, amb roses i llibres”. Asseguren fonts de l'entitat que ja estan treballant per a aquesta cita.