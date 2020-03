Teletreball: consells i trucs per treure el màxim partit de fer feina a distància

Treballar des de casa, el que es coneix com a teletreball, és una opció encara molt minoritària a l’Estat –un estudi d’Adecco Group Institute estima que el 2019 eren el 7,9% dels treballadors- ja que encara tenim una cultura laboral molt presencialista. Però en els últims dies la crisi del coronavirus està forçant moltes empreses i també l’administració a prendre aquesta decisió, que implica que els treballadors fan la feina des de casa connectats amb l’ordinador, el mòbil i les eines tecnològiques que facin falta per poder dur a terme les seves tasques.

Per a molts experts el teletreball és una gran oportunitat per conciliar i flexibilitzar la jornada laboral en els sectors en què es pot fer, més enllà de la situació de crisi actual, però hi ha una sèrie de consells importants per mantenir la mateixa productivitat i concentració a casa que a l’oficina.

Manuel Fernández Jaria, professor col·laborador dels estudis d’economia i empresa de la UOC, destaca que teletreballar “és molt més que tenir un ordinador a casa” i dona set consells bàsics per fer-ho bé.

Determinar un horari de treball: Cal començar el dia sabent quin horari farem, diu aquest expert, que assegura que no cal seguir l’esquema tradicional de 9 a 17 h. "Podem adaptar l’horari a les nostres necessitats familiars o a les hores en què som més productius". Ell explica que hi ha gent que quan treballa des de casa prefereix començar molt aviat al matí i acabar més d'hora per poder fer activitats familiars o d'esport, la qual cosa demostra "una de les virtuts d'aquests sistema: la flexibilitat en l'organització horaria".

Posar-se objectius: Per poder gestionar bé les interrupcions que podem tenir a casa cal tenir clars quins són els objectius de la jornada. Fernández Jaria aconsella tenir una planificació setmanal i una de diària, totes dues realistes i deixant marges raonables entre tasques. Però per sobre de tot cal marcar objectius “roca”, que són els que en qualsevol cas s’han d’assolir.

Bon espai de treball: Tot i estar a casa hem d’aconseguir un espai de treball que sigui adequat tant des del punt de vista de la seguretat com del confort. “L’ideal seria que el tècnic d’ergonomia de l’empresa vingués abans a revisar-lo”, diu aquest expert, que apunta que s'han de tenir en compte aspectes com la il·luminació, el soroll, el tipus de cadira i de taula, la mida de la pantalla i altres aspectes més pràctics.

Planificar la ciberseguretat: Fernández Jaria recorda que aquest aspecte és "fonamental" quan es treballa des de casa, perquè cal protegir totes les dades i la informació que es gestiona en remot i en xarxa perquè no hi hagi fuites de seguretat.

Sortir de casa: Cal buscar alguna activitat que sigui una excusa per sortir una estoneta de casa i fer una pausa. “Pot ser anar a la compra”, diu Fernández Jaria, però l’important és sortir.

Utilitzar aplis d’organització: N’hi ha moltissimes i són útils perquè ajuden a marcar objectius i a endreçar les jornades. Per a aquest expert el millor és “deixar-se assessorar per algú que ja n’estigui fent servir alguna”, perquè si no és fàcil perdre's entre tota l'oferta que hi ha.

Roba còmoda: Estar treballant a casa no vol dir passar-se tot el dia en pijama. Fernández Jaria ho té clar: “Roba còmoda sí, pijama no”. “Podem anar vestits i amb sabatilles, però al matí, abans d’arrencar, ens hem d’arreglar una mica, mirar-nos al mirall i saber que estem preparats per afrontar el dia”.

En la mateixia línia, l’empresa consultora d’innovació Oppino acaba de publicar un manual sobre teletreball en què ha inclòs alguns consells pràctics que complementen els de Fernández Jaria, com per exemple com abordar reunions telemàtiques o no perdre la concentració a casa.

En el primer cas, quan es tracta de fer trobades de més de dues persones a distància, aconsellen activar una càmara web perquè tots els participants es vegin, però només posar micròfon a qui està parlant. Proposen tenir una persona que s’encarregui de moderar la reunió per evitar que tothom parli a la vegada i posar per escrit tot els temes que s’han tractat i les decisions que s’han pres. Per mantenir la concentració i la productivitat a casa, aconsellen programar alarmes per fixar descansos durant la jornada, disposar de totes les eines i l’espai per poder dur a terme la feina de forma eficaç i buscar un lloc on hi hagi com menys distraccions millor.

A banda dels consells, la consultora fa una anàlisi de la situació creada pel coronavirus, que ha portat moltes empreses a implementar el teletreball. Diu que això “pot ser una oportunitat per reinventar les formes de treball, passant d’iniciatives temporals a un model més deslocalitzat”. En la mateixa línia s’expressa Fernández Jaria, que creu que el que està passant “pot servir per fer créixer el teletreball en un futur, la qual cosa seria una bona notícia perquè és una mesura que té molts avantatges, facilita la conciliació i redueix costos”. Tot i això el professor de la UOC reclama que es faci “de forma planificada i pensada”. “Ara estem improvisant perquè som en un moment crític, però un cop superat, si es vol apostar pel teletreball, caldrà fer-ho bé”.